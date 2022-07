Stage Manager sur Mac : pratique avec la nouvelle interface utilisateur multitâche de macOS Ventura [Video]

Apple lance sa nouvelle fonctionnalité Stage Manager sur les Mac avec macOS Ventura et iPadOS 16 pour les iPad M1 pour aider à « se concentrer sur les tâches et se déplacer entre les applications et les fenêtres plus facilement et plus rapidement que jamais ». Suivez-nous pour découvrir comment activer Stage Manager sur Mac, comment cela fonctionne et comment l’utiliser.

Arrivant comme l’une des nouvelles fonctionnalités phares pour Mac et iPad dans macOS Ventura et iPadOS 16, voici la description d’Apple du fonctionnement de Stage Manager :

« Stage Manager organise automatiquement les applications et les fenêtres ouvertes afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur leur travail et tout voir d’un seul coup d’œil. La fenêtre actuelle dans laquelle les utilisateurs travaillent est affichée en évidence au centre, et d’autres fenêtres ouvertes apparaissent sur le côté gauche afin qu’ils puissent basculer rapidement et facilement entre les tâches. Les utilisateurs peuvent également regrouper des fenêtres lorsqu’ils travaillent sur des tâches ou des projets spécifiques nécessitant différentes applications. Stage Manager fonctionne de concert avec d’autres outils de fenêtrage macOS, notamment Mission Control et Spaces, et les utilisateurs peuvent désormais accéder facilement à leur bureau en un seul clic.

Suivez ci-dessous pour savoir comment cela fonctionne sur Mac et nous avons également un guide sur la façon dont cela fonctionne sur iPad :

macOS Ventura est actuellement disponible en version bêta publique et développeur gratuite. En savoir plus sur l’installation de macOS Ventura dans notre guide complet.

Stage Manager sur Mac : découvrez la nouvelle interface utilisateur [Video]

Activer Stage Manager sur Mac

Sous macOS Ventura, cliquez sur le Centre de contrôle icône dans le coin supérieur droit de votre Mac (icônes à double pilule) Cliquez sur Gestionnaire de scène près du coin supérieur droit

Ajouter Stage Manager à la barre de menus du Mac

Si vous pensez utiliser la fonctionnalité régulièrement, l’ajout de Stage Manager à votre barre de menus est pratique :

Vous pouvez également vous diriger vers Les paramètres du système > Centre de contrôle > Régisseur et réglez-le sur Afficher dans la barre de menus Vous pouvez maintenant activer et désactiver plus rapidement Stage Manager

Revenez au Centre de contrôle> Gestionnaire de scène> désactivez ou au bouton de la barre de menus> désactivez pour arrêter de l’utiliser ou vous pouvez choisir de masquer les applications récentes.

Voici un aperçu pratique détaillé de l’utilisation de Stage Manager sur Mac dans macOS Ventura :

Que pensez-vous de Stage Manager sur Mac ? Est-ce quelque chose que vous utilisez ou que vous avez hâte d’utiliser ? Ou êtes-vous prêt à utiliser Mission Control et Spaces pour le multitâche ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :