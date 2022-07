Concept imagine l’iPad Pro M2 en Midnight – en achèteriez-vous un ?

Apple dévoilera probablement un iPad Pro M2 au second semestre 2022. Alors que les rumeurs nous donnent déjà une bonne idée de ce à quoi s’attendre de cet appareil, un designer imagine à quoi ressemblerait cet iPad Pro dans la nouvelle couleur Midnight, similaire à celle disponible avec le MacBook Air repensé. En achèteriez-vous un ?

Le concept a été créé par Apple Guy de base et partagé sur Twitter ; Netcost-security.fr déjà couvert quelques concepts faits par eux. Dans ce cas, le designer se concentre plus sur la couleur que sur d’éventuelles modifications du design de cet iPad.

Netcost-security.fr signalé en janvier qu’Apple testait un dos en verre complet sur l’iPad Pro M2, bien que cela puisse rendre le produit plus facile à endommager. Netcost-security.fr a également appris que la société avait probablement modifié la conception pour s’assurer que cet iPad pouvait se recharger à l’aide d’un connecteur MagSafe tout en restant aussi résistant que le modèle actuel.

Selon nos sources, la société a développé des prototypes d’iPad Pro avec un logo Apple plus grand (similaire à celui du nouveau MacBook Pro), mais celui-ci est en verre. En conséquence, la puissance serait transmise à travers le logo en verre. Le prototype possède également des aimants plus puissants pour éviter les accidents, et il prend en charge des charges à des vitesses plus rapides que MagSafe pour iPhone.

Ce qui est intéressant dans le concept de Basic Apple Guy, c’est qu’ils ont même créé une version tachée de l’iPad Pro M2. Selon les acheteurs de Midnight M2 MacBook Air, cette couleur tache beaucoup car il s’agit d’un aimant à empreintes digitales, il serait donc logique que la même chose se produise avec cet iPad.

Le M2 iPad Pro sera probablement introduit en septembre-novembre, selon Bloombergest Mark Gurman. Les analystes Ross Young et Ming-Chi Kuo ont déclaré qu’Apple conserverait les mêmes options de 11 pouces et 12,9 pouces. Alors que le plus petit modèle conservera un écran LCD, l’iPad Pro M2 de 12,9 pouces sera doté de la technologie miniLED.

Netcost-security.fr est également en mesure de confirmer qu’Apple travaille sur un nouvel iPad Pro avec une batterie plus grande, car certains utilisateurs se plaignent que le Magic Keyboard provoque une décharge excessive de la batterie.

Bien qu’il n’y ait aucune rumeur sur les capacités 5G de l’iPad Pro 2022, il est probable qu’Apple apportera plus de bandes pour le prochain modèle. Il n’y a pas non plus de rumeurs concernant de nouveaux accessoires, mais comme la société prévoit d’introduire un connecteur MagSafe pour charger l’iPad Pro, au moins le Smart Folio et le Magic Keyboard pourraient recevoir quelques ajustements.

Seriez-vous intéressé par un iPad Pro M2 en Minuit ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :