Le premier mobile pliable de Samsung reçoit également la mise à jour Android de juillet

Cette mise à jour arrive sur Samsung Galaxy Folds en Inde et au Sri Lanka avec la version du firmware F900FXXS6HVG3.

Samsung continue de mettre à jour tous ses terminaux, à la fois les plus récents et certains plus anciens, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour le Samsung Galaxy A42 5G, voici que le géant coréen a lancé la mise à jour Android de juillet sur son premier mobile pliable, le Samsung Galaxy Fold.

La mise à jour Android de juillet 2022 est désormais disponible pour le Samsung Galaxy Fold

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur le Samsung Galaxy Fold en Inde et au Sri Lanka et elle devrait toucher plus de pays dans les prochains jours.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy Fold dans ces régions avec la version du firmware F900FXXS6HVG3 et inclut le correctif de sécurité de juillet 2022, qui est chargé de corriger plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, résout une série d’erreurs générales et améliore les performances générales de le terminal.

Le Samsung Galaxy Fold original est sorti début 2019 avec One UI 2.5 basé sur Android 9, juste un an plus tard, il a été mis à jour vers Android 10, début 2021, il a reçu Android 11 et enfin il a été mis à jour vers One UI 4 basé sur Android 12 début 2022.

Les 35 téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de juillet 2022

Si vous avez un Samsung Galaxy Fold et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.