Android 13 Beta 4.1 est désormais disponible : ce sont toutes ses actualités

Android 13 Beta 4.1 est désormais disponible en téléchargement sur tous les appareils compatibles.

Il y a quelques semaines, nous avons confirmé que la dernière version bêta d’Android 13 avant la sortie de la version stable était déjà disponible, et maintenant, comme d’habitude ces derniers temps, Google vient de publier une version bêta mineure baptisée Android 12 Beta 4.1. .

Android 13 Beta 4.1 arrive pour corriger quelques erreurs de la version parente, que nous détaillerons ci-dessous.

Ce sont toutes les corrections de bugs incluses dans Android 13 Beta 4.1

Fondamentalement, Android 13 Beta 4.1 se charge de corriger quatre erreurs importantes liées principalement à la connectivité que les testeurs de ladite version ont détectées ces dernières semaines.Ainsi, les corrections incluses dans cette mise à jour mineure sont les suivantes :

Correction d’un problème qui empêchait une application d’activer ou de désactiver Bluetooth si elle ne disposait pas de l’autorisation BLUETOOTH_CONNECT, même si l’application utilisait un niveau d’API pour lequel l’autorisation n’était pas requise.

Correction d’un certain nombre de problèmes identifiés par les numéros d’erreur 237308339, 237886229 et 237878437 qui provoquaient le redémarrage du terminal lors de la connexion à certains réseaux Wi-Fi.

Correction d’un problème où la connectivité à Google Meet était perdue pendant la conduite.

Correction d’un bogue qui faisait que le système d’exploitation interprétait mal les données GPS.

Comment installer Android 13 sur un mobile compatible

Téléphones portables compatibles avec Android 13 Beta 4.1

Android 13 Beta 4.1 peut désormais être téléchargé sur tous les appareils Google Pixel lancés à partir de l’année 2019, y compris les Pixel 4 et Pixel 4 XL et, bien sûr, les derniers modèles de la famille, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire au programme bêta d’Android 13 via le site officiel d’Android, en sélectionnant l’appareil que vous souhaitez associer audit programme. Une fois disponible, la mise à jour apparaîtra disponible pour téléchargement et installation via OTA.

Vous pouvez également télécharger les images Android 13 Beta OTA à installer sur l’un des appareils compatibles. La liste complète de ces appareils est la suivante :

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

