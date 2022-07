Google Play fête ses dix ans avec une nouvelle icône

Google Play a déjà dix ans, et Google le fête avec une cure de jouvence pour l’App Store

Google Play, la plate-forme de contenu numérique de Google pour Android et Chrome OS, existe depuis dix ans. Depuis lors, plus de 2,5 milliards de personnes du monde entier utilisent le service pour télécharger des applications, des jeux, des films et toutes sortes de contenus numériques, répartis dans 190 pays différents.

L’entreprise a voulu célébrer le dixième anniversaire du service en passant en revue certaines de ses plus grandes étapes et en mettant en évidence certaines des fonctions qui sont arrivées dans le magasin au cours des dernières années. Mais, surtout, il en a profité pour officialiser la nouvelle image de Google Play.

Une nouvelle image pour la nouvelle décennie de Google Play

À travers son blog officiel, Google a annoncé la nouvelle image de Google Play, qui s’articule autour d’un logo entièrement renouvelé, avec des couleurs plus vives et des formes plus arrondies, qui s’adaptent aux lignes esthétiques du reste des produits et services de Google.

La nouvelle icône ressemble beaucoup plus à ce que nous avions l’habitude de voir dans d’autres services tels que Gmail, Search. Assistant, Photos et plus.

Selon l’entreprise, la nouvelle icône atteindra tout le monde au fil des jours, jusqu’à ce que son déploiement soit terminé.

Google officialise l’un des plus grands changements de l’histoire du Play Store

Mais ce n’est pas tout : en plus de la nouvelle icône, Google a annoncé un bonus qui multiplie par dix les points obtenus via le programme Google Play Points pour chaque achat effectué via le Google Play Store.