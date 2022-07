Android 13 Beta 4.1 est là avec plusieurs corrections de bogues

Google Android 13 est en phase finale de test bêta. Tout a commencé avec l’aperçu du développeur Android 13 en février. Et jusqu’à présent, Google a publié deux aperçus pour les développeurs et quatre mises à jour bêta, à l’exclusion des mises à jour incrémentielles. Et avant la version finale de la version stable, Google corrige plus de bogues avec une nouvelle mise à jour incrémentielle. Android 13 beta 4.1 corrige plusieurs bugs pour préparer Android 13 à une version stable et finale. Découvrons tout sur la mise à jour Android 13 beta 4.1.

La dernière mise à jour incrémentielle Android 13 Beta 4.1 est disponible pour les appareils Pixel. Alors que les appareils d’autres OEM peuvent l’obtenir via une image système générique. Maintenant, selon la feuille de route officielle, nous pouvons nous attendre à un Android 13 stable quelque part en août. Mais il ne sera disponible que pour les appareils Pixel. D’autres OEM ont également commencé à travailler sur leur système d’exploitation personnalisé basé sur Android 13, mais cela prendra environ deux mois ou plus.

Google a publié Android 13 Beta 4 il y a deux semaines avec plusieurs corrections de bogues. Mais il y avait quelques bugs majeurs. Et donc pour corriger certains bogues majeurs, Google a publié une mise à jour incrémentielle avant la version finale d’Android 13. Android 13 Beta 4.1 est livré avec un numéro de build TPB4.220624.008. Il fonctionne toujours sur le correctif de sécurité de juillet 2022 qui est le dernier.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la nouvelle mise à jour corrige plusieurs bogues, vous pouvez consulter ces corrections de bogues ci-dessous.

Journal des modifications d’Android 13 bêta 4.1

Correction d’un problème qui empêchait une application d’activer ou de désactiver Bluetooth si elle ne disposait pas de l’autorisation BLUETOOTH_CONNECT, même si l’application ciblait un niveau d’API où l’autorisation n’est pas requise.

Correction de problèmes qui provoquaient parfois le blocage et le redémarrage d’un appareil lors de la connexion à certains réseaux WiFi.

Correction d’un problème où la connectivité Meet pouvait chuter pendant la conduite.

Correction d’un problème où le système pouvait interpréter de manière incorrecte les données GPS.

Il y a encore quelques problèmes dans la version bêta d’Android 13, mais ce sont problèmes mineurs et peut être corrigé dans la version stable d’Android 13.

La nouvelle mise à jour incrémentielle est disponible pour les téléphones Pixel éligibles. La liste comprend Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Si vous utilisez l’un de ces téléphones Pixel, vous pouvez facilement mettre à jour votre appareil vers le nouvel Android 13 Beta 4.1. Vous recevrez la mise à jour bêta 4.1 en tant qu’OTA directement sur votre appareil si vous êtes déjà sur une version bêta d’Android 13. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement en accédant à la section Mise à jour du logiciel sous Paramètres.

Vous pouvez également installer l’image OTA ou l’image d’usine pour mettre à jour votre téléphone Pixel manuellement vers la dernière version d’Android 13 Beta 4.1. Mais pour cela, il vous faut des fichiers Android 13 Beta 4.1 que vous pouvez télécharger en vous rendant sur cette page.

Vous pouvez également consulter ce guide pour installer Android 13 Beta à l’aide d’images OTA et d’une image d’usine.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

