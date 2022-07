Review: Anker lance une nouvelle gamme GaNPrime avec six chargeurs USB-C polyvalents

Aujourd’hui, Anker lance une toute nouvelle gamme de chargeurs, marquant le premier de son écurie à arriver avec la dernière technologie de charge GaN. Emballé dans six facteurs de forme différents, Anker choisit de renoncer à la nouvelle norme GaN III en faveur du lancement de sa propre version de la technologie connue sous le nom de GaNPrime. Fournissant des centrales électriques remarquables pour ravitailler l’ensemble de votre kit Apple, il y a tout, des chargeurs multiports de 150 W aux solutions compatibles Qi et autres centrales électriques USB-C.

Lancement de la gamme Anker GaNPrime avec six nouveaux chargeurs USB-C

La dernière annonce majeure que nous avons entendue d’Anker a sorti la nouvelle série MagGo pour les propriétaires d’iPhone 12 et 13, et maintenant le lancement d’aujourd’hui se prépare de la même manière pour les utilisateurs d’Apple. Répartie sur six accessoires différents, la nouvelle gamme Anker GaNPrime cherche non seulement à réduire l’encombrement dans votre sac en réduisant le nombre de chargeurs multiples, mais également le gaspillage en vous assurant que vous n’avez besoin que d’un seul adaptateur pour alimenter l’ensemble de votre kit.

Toutes prenant en charge des conceptions UBS-C multiports, la gamme se présente sous différents facteurs de forme avec des prix modifiés en conséquence. Anker adopte également une approche différente cette fois-ci en abandonnant la norme GaN III plus facilement disponible et en proposant à la place sa propre offre GaNPrime. Mais pourquoi réinventer la roue alors que la plupart des autres marques utilisent la norme existante ? Anker a quelques réponses.

Deux des principaux arguments de vente qu’Anker m’a notés étaient l’efficacité et la sécurité de ses nouvelles offres GaNPrime. En ce qui concerne le premier, Anker a intégré la dernière version de son système de distribution d’énergie intelligent, qui dans ce cas arrive à juste titre sous le nom de PowerIQ 4.0. Cela aide chacun des six chargeurs différents à ajuster automatiquement l’énergie entre les ports pour s’assurer que les appareils qui ont le plus besoin d’alimentation sont prioritaires. Du côté de la sécurité, Anker intègre également ActiveShield 2.0 dans sa nouvelle gamme GaNPrime. Cela permet de garder un œil sur les lectures de température pour chacun des blocs de charge et est certainement utile lorsque vous parlez de chargeurs pouvant fournir plus de 150 W à la fois.

Il y a aussi l’aspect taille des nouvelles versions qui rend GaNPrime aussi remarquable qu’il est, avec les chargeurs de design (form factor) typiques d’Anker cadencés entre 38 et 53 % plus petits que les propres offres d’Apple. Et enfin et surtout, chacun des nouveaux débuts est un peu plus efficace que votre chargeur typique, Anker notant que ceux-ci gaspilleront 2% d’énergie en moins par rapport aux générations précédentes d’offres Anker GaN.

Voici comment les prix de l’ensemble de la gamme Anker GaNPrime se cumulent, avec toutes les options désormais disponibles en précommande directement auprès d’Anker. Nous nous attendons à ce que les listes Amazon soient bientôt mises en ligne.

Socket de 9to5Toys

Anker a eu la gentillesse d’envoyer une paire de ses nouveaux chargeurs GaNPrime avant le lancement d’aujourd’hui, et je les ai vérifiés ces derniers jours. Ainsi, même si je ne peux pas parler de toute la gamme révélée aujourd’hui, je peux parler de la qualité de fabrication, des performances et des cas d’utilisation des deux chargeurs les plus performants de la gamme.

En tant que version phare de la nouvelle collection Anker GaNPrime, le nouveau modèle USB-C à 4 ports de 150 W était le chargeur sur lequel j’avais le plus hâte de mettre la main. Je suis depuis longtemps un fan de la vision de Satechi sur la charge de GaN, et donc voir Anker monter sur le ring est un match très attendu. Dès la sortie de la boîte, la qualité de construction est assez standard si vous connaissez quoi que ce soit d’autre d’Anker. Chacun des chargeurs est enveloppé dans un boîtier en plastique, qui a un toucher doux et agréable. Il y a une conception de prise dépliable dans les deux cas, avec de petits rivets qui tapissent l’avant du chargeur.

La technologie de charge est bien sûr la véritable vedette du spectacle, et je dois dire qu’Anker ne plaisante pas avec l’une ou l’autre des options USB-C. La solution de 150 W sera facilement suffisante pour gérer n’importe quelle configuration de charge, bien que même l’alternative de 120 W la moins performante ait toujours du punch. Je les ai testés tous les deux en pensant à alimenter mon kit Apple, et les deux ont très bien géré la tâche.

Être capable de charger mon MacBook Pro M1 Pro 14 pouces sans transpirer est un exploit impressionnant, sans parler de pouvoir gérer la même sortie de 96 W sur le plus grand modèle 16 pouces d’Apple. L’expérience change un peu entre les modèles 150 W et 120 W à partir de là, les ports supplémentaires obtenant différentes allocations de puissance en fonction de ce que vous cherchez à charger en tandem avec un appareil macOS. Mais même lorsque vous complétez un iPhone, un iPad mini et une Apple Watch aux côtés du MacBook Pro, il ne semble pas y avoir beaucoup de souci de surchauffe. Cela semble être en grande partie dû à la combinaison de la technologie PowerIQ et ActiveShield 2.0.

L’une des choses les plus uniques est que les deux chargeurs incluent un accessoire supplémentaire sous la forme d’un support à ventouse qui aide chacun d’eux à rester sur le mur. Aussi gros que soient ces chargeurs, des prises murales plus usées peuvent ne pas être en mesure de supporter le poids, et Anker a donc pensé à l’avance en incluant un accessoire en caoutchouc en option qui s’adapte sur l’un ou l’autre des adaptateurs. C’est un petit moyen pratique de s’assurer que les utilisateurs n’auront aucun problème, même si je suis sûr que la plupart d’entre nous peuvent les laisser à la maison. Mais si vous prévoyez de les emporter en voyage, l’inclusion contribue certainement à rassurer les points de vente hôteliers peu fiables, etc.

En fin de compte, l’objectif d’Anker pour sa nouvelle gamme de chargeurs GaNPrime USB-C est très clair et les produits eux-mêmes le confirment. Que vous recherchiez simplement une solution adaptée aux voyages qui puisse gérer le ravitaillement de tout votre équipement à partir d’un seul adaptateur mural ou que vous ayez besoin de remplacer une offre existante fournie avec votre MacBook, les nouveaux chargeurs USB-C sont facilement à la hauteur de la tâche . Bien sûr, ils ont des étiquettes de prix premium, mais la valeur offerte par le fait d’avoir tout dans un seul appareil portable ne m’échappe pas, et je suis certain que beaucoup d’entre vous dans l’écosystème Apple ressentiront la même chose.

