Nouveau Motorola Moto X30 Pro : un haut de gamme avec Snapdragon 8+ Gen 1, appareil photo 200 MP et 125W

La présentation du Motorola Moto X30 Pro se rapproche, un mobile qui tentera de nous conquérir avec un appareil photo de 200 MP et une charge rapide jusqu’à 125W.

Le 2 août prochain est la date choisie par Motorola pour présenter au monde son nouveau Motorola Moto X30 Pro, un mobile qui n’est pas encore sorti, mais qui a déjà établi un nouveau record de puissance dans AnTuTu. Il semble que la société ait mis toute la viande sur le gril lorsqu’il s’agit d’équiper son nouveau téléphone, car il est livré avec certaines des spécifications les plus avancées du marché.

Pour le moment, des rumeurs indiquent qu’il aura le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 comme cerveau. De plus, il semble qu’il deviendra le premier smartphone doté d’un appareil photo de 200 MP. Comme si cela ne suffisait pas, le prochain tueur phare de Motorola pourrait avoir une charge rapide allant jusqu’à 125 watts. Attention, car depuis la signature ils ont aussi déjà avancé quelques indices sur leur prix.

Motorola Moto X30 Pro, futur roi du catalogue Motorola

Le Motorola Moto X30 Pro arrive pour accompagner le Motorola Moto X30, le premier téléphone mobile du marché avec Snapdragon 8 Gen 1. Dans ce cas, la version Pro pariera sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui nous promet des performances extrêmes le pouvoir de mener à bien n’importe quelle activité, même la plus exigeante.

Comme le rapporte Gizchina, une autre rumeur veut que le Motorola Moto X30 Pro soit équipé d’un écran P-OLED de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En ce qui concerne les versions de mémoire, il est prévu qu’elles soient disponibles avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go ou 256 Go de stockage interne (UFS 3.1).

Le Motorola Moto X30 Pro sera le premier mobile à disposer d’un appareil photo de 200 MP.

Ce mobile Motorola, qui aspire à être l’un des meilleurs de 2022, peut également se vanter d’être le premier à monter une caméra arrière de 200 MP. Il sera accompagné d’un capteur ultra grand angle de 50 MP et d’un capteur téléobjectif de 12 MP, tandis que la caméra frontale sera de 60 MP pour capturer des selfies de haute qualité.

Si vous êtes intéressé par la section du système d’exploitation, sachez que le Moto X30 Pro arrivera avec Android 12 à l’intérieur. Comme c’est le cas des smartphones de la firme, il s’agira d’une version très épurée d’Android. Parmi les spécifications supposées, on trouve également une batterie de 4 800 mAh qui, attention, pourrait être chargée avec une puissance allant jusqu’à 125 W avec un câble. Pour le moment, on ne sait pas si la charge sans fil sera de 30W ou 50W.

Comme on peut le voir, le Motorola Moto X30 Pro aura des fonctionnalités dignes d’un mobile haut de gamme, on peut donc déjà imaginer que son prix ne sera pas exactement bon marché. Selon de nouvelles informations de My drivers, Chen Jin, l’un des PDG de Motorola, a précisé que le prix du Moto X30 Pro ne serait pas inférieur à 3 000 yuans (environ 435 euros au taux de change).

Pour le moment, il reste à attendre le 2 août pour savoir si les spécifications du Motorola Moto X30 Pro correspondent à celles avancées et pour confirmer son prix. Une autre information que nous ne savons pas à ce stade est de savoir s’il s’agira d’un terminal qui ne sera vendu qu’en Chine ou, au contraire, atteindra d’autres pays.