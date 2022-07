Foxconn COVID-19 dernier : une nouvelle épidémie incite à un retour à la production en boucle fermée

Les précautions complètes de Foxconn COVID-19 sont de retour en vigueur, à la demande du gouvernement de la ville de Shenzhen, en Chine. L’entreprise a été invitée à revenir à la production en boucle fermée, où les travailleurs vivent dans des dortoirs sur le campus et sont interdits de contact physique avec quiconque en dehors du complexe de l’usine – y compris les membres de la famille.

Alors que Foxconn minimise la mesure, il suscite des inquiétudes quant à une répétition des verrouillages de type Shanghai qui pourraient créer des conditions extrêmement difficiles pour les travailleurs et les autres résidents, ainsi que perturber considérablement la production…

Nous avons précédemment résumé l’objectif « COVID Zéro » du pays et l’impact sur les travailleurs et la production.

Contrairement à la plupart des pays du monde, la Chine tente d’éradiquer complètement le COVID-19 de l’intérieur de ses frontières. Même une poignée d’infections entraîne des fermetures très restrictives, la plupart des lieux de travail et des écoles étant fermés. Même les courses alimentaires sont contrôlées.

De nombreuses entreprises ont introduit un régime de production « en boucle fermée ». Cette approche a été mise au point à Wuhan lors de la première épidémie de COVID-19 et a été largement utilisée à Shanghai, où il y a eu plusieurs blocages.

La production en boucle fermée indique :

Cela est évidemment difficile pour les travailleurs, qui ne peuvent pas voir leur famille et leurs amis pendant des semaines d’affilée, et a déjà conduit à une révolte des travailleurs dans une usine Quanta à Shanghai.

Alors que presque tous les autres pays du monde acceptent que nous devions apprendre à vivre avec le COVID-19 à un degré plus ou moins grand, la Chine reste catégorique sur le fait qu’elle peut utiliser les confinements pour éradiquer complètement le virus.

Bloomberg rapporte que le verrouillage initial dure sept jours et affecte 100 entreprises.

La Chine a forcé certaines de ses plus grandes entreprises, dont le fabricant d’iPhone Foxconn et le producteur de pétrole CNOOC Ltd., à opérer dans un système restreint en «boucle fermée» pendant sept jours alors que le centre de fabrication sud de Shenzhen lutte contre sa dernière épidémie de Covid.

Le gouvernement de la ville a demandé à ses 100 plus grandes entreprises, dont le constructeur automobile BYD Co., les géants des réseaux Huawei Technologies Co. et ZTE Corp. et le fabricant de drones DJI de restreindre les opérations uniquement aux employés vivant dans une boucle fermée ou une bulle, avec peu ou pas de contact. avec des personnes au-delà de leurs usines ou bureaux. Les autorités ont également demandé aux entreprises de réduire les interactions inutiles entre le personnel non manufacturier et les usines afin de réduire l’infection, selon un avis du gouvernement de Shenzhen vu par Bloomberg News. […]