Realme 9i et Realme X7 5G obtiennent une mise à jour stable d’Android 12

Deux autres téléphones Realme reçoivent la mise à jour stable Realme UI 3.0 basée sur Android 12. Ce mois-ci, Realme a déjà déployé Android 12 stable pour quatre de ses téléphones. Désormais, la liste comprend six appareils avec l’ajout du Realme 9i et du Realme X7 5G. Comme il n’y a pas de feuille de route pour l’interface utilisateur stable Realme UI 3.0, la mise à jour est difficile à suivre. Donc, si vous ne connaissez pas l’Android 12 stable pour Realme 9i et Realme X7 5G, vous saurez tout sur la mise à jour.

Le Realme 9i a reçu la version bêta ouverte de Realme UI 3.0 plus tôt ce mois-ci. Alors que le Realme X7 5G a reçu la version bêta ouverte de Realme UI 3.0 en mai. Et Realme a apparemment fait un excellent travail avec le Realme 9i et le contraire dans le cas du Realme X7 5G. Android 12 est la première mise à jour majeure pour le Realme 9i et la deuxième mise à jour majeure pour le Realme X7 5G.

L’Android 12 pour Realme 9i est livré avec un numéro de build RMX3491_11.C.03 et l’Android 12 pour Realme X7 5G est livré avec un numéro de build RMX3092_11.F.04. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, cela pèsera encore plus qu’un Go. C’est parce qu’il apporte de nombreux changements et de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter le journal des modifications ci-dessous.

Journal des modifications de la mise à jour Realme 9i Android 12

Nouveau design

Le tout nouveau design, qui met l’accent sur la sensation d’espace, offre une expérience visuelle et interactive simple, propre et confortable.

Redessine les icônes en utilisant de nouveaux matériaux pour donner plus de profondeur et une plus grande sensation d’espace et de texture aux icônes.

Optimise le moteur d’animation quantique : Quantum Animation Engine 3.0 implémente le concept de masse pour rendre les animations plus réalistes et optimise plus de 300 animations pour offrir une expérience utilisateur plus naturelle.

Commodité et efficacité

Ajoute « flux d’arrière-plan »: les applications en mode flux d’arrière-plan continuent de lire l’audio d’une vidéo lorsque vous les quittez ou verrouillez votre téléphone.

FlexDrop est renommé Flexible Windows et est optimisé :

Optimise la méthode de commutation des fenêtres flottantes entre différentes tailles.

Vous pouvez désormais faire glisser un fichier depuis Mes fichiers ou une photo depuis l’application Photos vers une fenêtre flottante.

Performance

Ajoute le lancement rapide, une fonctionnalité qui détecte les applications que vous utilisez fréquemment et les précharge afin que vous puissiez les ouvrir rapidement.

Ajoute un graphique pour afficher votre utilisation de la batterie.

Améliore la réactivité de l’activation ou de la désactivation du Wi-Fi, du Bluetooth et du mode Avion.

Jeux

Dans les scènes de combat en équipe, les jeux se déroulent plus facilement à une fréquence d’images stable.

Réduit la charge moyenne du processeur et réduit l’utilisation de la batterie.

Caméra

Vous pouvez maintenant décider quels modes d’appareil photo sont affichés dans la barre de menus et dans quel ordre ils sont affichés.

Vous pouvez maintenant faire glisser le curseur de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière en douceur lors de l’enregistrement d’une vidéo à l’aide de la caméra arrière.

Système

Optimise l’algorithme de luminosité automatique pour adapter la luminosité de l’écran à plus de scènes pour une expérience de lecture d’écran confortable.

Accessibilité

Optimise l’accessibilité :

Ajoute des éléments visuels aux instructions textuelles pour une compréhension intuitive des fonctions d’accessibilité.

Optimise la catégorisation des fonctions en les regroupant en vision, audition, actions interactives et général.

TalkBack prend en charge davantage d’applications système, notamment Photos, Téléphone, Mail et Calendrier.

Journal des modifications de la mise à jour Realme X7 5G Android 12

Nouveau design

Le tout nouveau design, qui met l’accent sur la sensation d’espace, offre une expérience visuelle et interactive simple, propre et confortable.

Ajoute des widgets Smart Assistant qui affichent les informations clés des applications et fournissent un accès instantané aux fonctions.

Réorganise la mise en page sur le principe de la réduction du bruit visuel et de l’espacement des éléments et hiérarchise les informations avec différentes couleurs pour faire ressortir les informations clés.

Redessine les icônes en utilisant de nouveaux matériaux pour donner plus de profondeur et une plus grande sensation d’espace et de texture aux icônes.

Optimise le moteur d’animation quantique : Quantum Animation Engine 3.0 implémente le concept de masse pour rendre les animations plus réalistes et optimise plus de 300 animations pour offrir une expérience utilisateur plus naturelle.

Commodité et efficacité

FlexDrop est renommé Flexible Windows et est optimisé :

Vous pouvez désormais faire glisser un fichier depuis Mes fichiers ou une photo depuis l’application Photos vers une fenêtre flottante.

Vous pouvez désormais appuyer deux fois sur le texte d’une conversation dans l’application Messages pour agrandir le texte afin de faciliter la lecture et la modification.

Sécurité et confidentialité

Les fonctions liées à la confidentialité, notamment la protection de la confidentialité, les mots de passe et les appels d’urgence, sont désormais toutes disponibles dans Phone Manager.

Performance

Ajoute le lancement rapide, une fonctionnalité qui détecte les applications que vous utilisez fréquemment et les précharge afin que vous puissiez les ouvrir rapidement.

Améliore la réactivité de l’activation ou de la désactivation du mode Wi-Fi, Bluetooth et Avion.

Jeux

Dans les scènes de combat en équipe, les jeux se déroulent plus facilement à une fréquence d’images stable.

Réduit la charge moyenne du processeur et réduit l’utilisation de la batterie.

Caméra

Vous pouvez maintenant décider quels modes d’appareil photo sont affichés dans la barre de menus et dans quel ordre ils sont affichés.

Vous pouvez maintenant faire glisser le curseur de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière en douceur lors de l’enregistrement d’une vidéo à l’aide de la caméra arrière.

Système

Optimise l’algorithme de luminosité automatique pour adapter la luminosité de l’écran à plus de scènes pour une expérience de lecture d’écran confortable.

Accessibilité

Optimise l’accessibilité :

TalkBack prend en charge davantage d’applications système, notamment Photos, Téléphone, Mail et Calendrier.

Si vous avez un téléphone Realme 9i, vous devez d’abord mettre à jour la version RMX3491_11.A.15 / RMX3491_11.A.17 pour recevoir la mise à jour Android 12 OTA. Et si vous possédez Realme X7 5G, mettez d’abord à jour votre téléphone vers la version RMX3092_11.C.11. Et une fois que votre téléphone fonctionnera sur la version requise, vous recevrez la mise à jour Android 12 via OTA.

Étant donné que la mise à jour est déployée par lots, certains utilisateurs peuvent obtenir la mise à jour dans quelques jours. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous que votre téléphone est chargé à au moins 50 % et effectuez une sauvegarde complète des données importantes.

Forfait de restauration

Si, après la mise à jour de votre téléphone vers la dernière version d’Android 12, vous décidez de revenir à la version d’Android 11, vous devrez alors effectuer une rétrogradation à l’aide de ce guide. Utilisez le package de mise à niveau ci-dessous.

