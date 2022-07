Apple déploie plus de 1,3 milliard de dollars dans son fonds de logement abordable en Californie, met en évidence la nouvelle unité Veteran Square

Il y a trois ans, Apple a annoncé un plan de 2,5 milliards de dollars pour aider à lutter contre la crise du logement en Californie. Aujourd’hui, l’entreprise se penche sur la manière dont ce partenariat contribue à apporter de nouveaux départs dans les communautés de l’ensemble de l’État.

Selon un communiqué de presse, Apple a maintenant déployé plus de 1,3 milliard de dollars de cet engagement dans un large éventail de projets en collaboration avec la California Housing Finance Authority (CalHFA), Destination: Home et Housing Trust Silicon Valley.

En partenariat avec CalHFA, la société de Cupertino a fourni une aide pour les prêts hypothécaires et les acomptes à des milliers d’acheteurs d’une première maison à revenu faible et moyen et a lancé un programme d’investissement dans le logement abordable qui a débloqué des fonds pour soutenir près de 2 000 nouvelles unités à travers l’État. Ils comprennent 315 unités à Avenue 34 à Los Angeles, près de 340 unités à Redwood Gardens à Berkeley et plus de 230 unités pour les familles à Chico’s Cedar Village, y compris pour les personnes touchées par le feu de camp de 2018.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir des familles et des voisins emménager dans de nouvelles maisons grâce à notre partenariat avec des organisations de logement abordable à travers la Californie », a déclaré Kristina Raspe, vice-présidente d’Apple pour Global Real Estate and Facilities. « Apple s’engage à trouver de vraies solutions qui peuvent aider nos communautés à prospérer, et ces nouveaux projets représentent un progrès tangible vers la concrétisation de cette promesse pour tant de nos concitoyens californiens. »

Dans ce communiqué de presse, Apple met en avant un complexe immobilier à Pittsburg, en Californie, appelé Veterans Square. Veterans Square est un immeuble de 30 logements pour les anciens combattants et les personnes qui ont été identifiées comme ayant le plus grand besoin de logement. Il a été inauguré en mars.

Au centre de tout cela se trouve Marcus Ferdinand, 39 ans, le coordinateur des services de l’immeuble. Selon Apple, son rôle est bien plus que cela – il est un conseiller et un ami des résidents du complexe, s’assurant qu’ils sont pris en charge et s’adaptent à leur nouvel environnement. Pour la grande majorité, c’est un monde loin des rues qu’ils ont récemment appelées chez eux.

« Des partenariats comme celui-ci avec Apple sont vitaux. En dehors d’eux, il n’y a pas grand-chose pour les personnes qui n’ont pas un revenu stable ou n’ont pas accès aux ressources familiales – c’est déchirant. Mais je suis tellement heureux d’en faire partie et d’aider nos résidents à recommencer », a déclaré Ferdinand.

Vous pouvez en savoir plus sur l’initiative et sur l’impact de ce projet sur la vie des gens ici.

