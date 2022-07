Ce Samsung le plus vendu reçoit la mise à jour Android de juillet

Le milieu de gamme de Samsung continue d’être mis à jour avec le correctif de sécurité de juillet. A cette occasion, c’est au tour d’un best-seller.

Samsung reste l’une des marques qui offre le meilleur support pour ses terminaux. Dans ce cas, c’est un autre de vos smartphones milieu de gamme qui reçoit la mise à jour Android de juillet, un correctif de sécurité qui vous protège des problèmes de sécurité et de confidentialité. Le nom du protagoniste est Samsung Galaxy A42 5G, l’un des terminaux les plus vendus de l’entreprise.

Pour l’instant, ce correctif de sécurité est disponible pour les utilisateurs de plusieurs pays européens. Le taux de mise à jour de Samsung est très rapide, car cette mise à jour intervient quelques jours après que le Samsung Galaxy A52 5G et le Samsung Galaxy A52s 5G ont reçu la mise à jour Android de juillet. Ensuite, nous verrons quelle est la nouvelle version vers laquelle vous devez mettre à jour votre Samsung Galaxy A42 5G et comment vous pouvez le faire.

Le Samsung Galaxy A42 5G reçoit la mise à jour Android de juillet

Le Samsung Galaxy A42 5G dispose déjà de la mise à jour Android de juillet avec un correctif de sécurité qui vise à résoudre environ 50 problèmes de sécurité et de confidentialité. La version du firmware en question s’appelle A426BXXS3DVF3 et, comme l’a confirmé SamMobile, elle a commencé son atterrissage en France, en Grèce, en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande, au Portugal, en Roumanie, en Pologne, au Royaume-Uni et en République tchèque.

En plus de résoudre ces problèmes de sécurité, la mise à jour vise également à corriger les bogues généraux et à faire fonctionner l’appareil avec une meilleure stabilité. Pour vérifier si votre Samsung Galaxy A42 5G dispose déjà de la mise à jour, suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres du terminal. Allez dans la section « Mise à jour du logiciel ». Si la mise à jour vers la version A426BXXS3DVF3 est disponible, appuyez sur « Télécharger et installer ».

Les 35 téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de juillet 2022

Ce Samsung Galaxy A42 5G est sorti en septembre 2020 avec Android 10 sous la couche de personnalisation One UI 2.5 comme système d’exploitation. C’était en 2021 lorsqu’il a reçu la mise à jour vers Android 11 sous One UI 3, et en mars 2022 lorsqu’il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.1.

En plus d’avoir un mobile mis à jour avec les dernières versions d’Android et avec les correctifs de sécurité les plus récents, avec le Galaxy A42 5G, vous profiterez d’un bon écran AMOLED de 6,6 pouces, de la puissance du processeur Snapdragon 750G avec connectivité 5G, d’un bon Appareil photo principal de 48 MP et une batterie de 5 000 mAh qui promet plus d’une journée d’autonomie.