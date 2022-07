À quel point animal: Xiaomi effondre l’un de ses paris les moins chers dans le haut de gamme

Avoir un mobile haut de gamme n’est pas cher en 2022 si vous savez où chercher.

La boutique officielle Xiaomi propose quelques semaines fabuleuses d’offres. Aujourd’hui est le jour pour parler de l’un des terminaux qui ont le meilleur rapport qualité-prix aujourd’hui et, bien sûr, il vient de la main de POCO. Ce n’est autre modèle que l’inconnu POCO X4 GT 5G de la firme chinoise qui voit son prix chuter à 379,99 299,99 euros.

Prix ​​fantastique pour l’un des smartphones haut de gamme dont on a le moins parlé et qui n’a même pas été médiatisé sur Amazon. Avant Prime Day, il bénéficiait d’une réduction intéressante, mais actuellement, seul le site Web de Xiaomi le vend à un prix minimum historique. De la puissance à revendre, une très bonne batterie, un écran superbement fluide et des connectiques en tout genre.

POCO X4 GT 5G (8/128 Go)

Achetez le POCO X4 GT avec une remise de 80 euros

Si l’ère des best-sellers POCO a commencé avec le POCO X3 NFC, et que le POCO X3 Pro a suivi dans son sillage avec des chiffres jamais vus auparavant, c’est maintenant au tour du POCO X4 GT qui vient couvrir les embarras du POCO X4 qui l’a fait pas si bien compris, profond comme prévu. Ce nouveau modèle revient plein de surprises, l’une d’elles est l’utilisation du verre comme matériau premium dans son corps, ainsi que du plastique à haute résistance. Il a une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 200 grammes. Il a également une résistance IP53 à l’eau et à la poussière, pour les plus « maladroits » en été.

Ce modèle est livré avec l’un des processeurs les plus puissants aujourd’hui, de la main de MediaTek (qu’il faut déjà prendre très au sérieux), le nouveau 5nm Dimensity 8100 Max qui tourne à 2,85 GHz, accompagné du GPU Mali-G610 MC6, de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage interne non extensible de type UFS 3.1, le plus rapide. Nous avons le lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté, quelque chose qui n’a jamais attiré beaucoup d’attention sur les plus anciens de l’endroit, mais il a une raison.

Pour 300 euros, c’est le meilleur mobile que vous puissiez acheter en ce moment, même le realme GT Neo 2 n’atteint pas la hauteur des chaussures.

Il s’agit d’un mobile dans le plus pur style de jeu, puisqu’il a des boutons dédiés sur le côté, pour pouvoir jouer comme s’il s’agissait d’une manette PlayStation pendant des heures et des heures. Et pour cela, il est indispensable d’avoir un bel écran IPS de 6,6″ avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité maximale de 650 nits, une dalle 3D incurvée sur les côtés, et une compatibilité avec les contenus HDR10+ et Dolby Vision. incroyable de pouvoir jouer à n’importe quel jeu de nouvelle génération ainsi que de pouvoir regarder des films et des séries avec la meilleure qualité d’image dans une si petite taille.

La batterie de ce POCO X4 GT 5G est de 5 080 mAh, de quoi supporter des journées de jeu ou 2 jours de travail intense entre appels, e-mails, navigation et édition de documents. De plus, il dispose d’une charge rapide à 67 W, pour être prêt à 100% en moins d’1 heure. En connectivité, c’est l’un des plus complets du haut de gamme car, en plus de maintenir le port de prise casque, nous avons 5G, NFC, infrarouge, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS et Dual SIM.

POCO X4 GT 5G (8/128 Go)

Et l’une des sections dans lesquelles il ne se démarque pas plus que les autres, mais qui a des résultats assez remarquables, est sa caméra. Rappelons-nous que ce n’est pas un mobile fait par et pour prendre des photos, mais pour jouer et travailler, avec de la puissance à revendre. Par conséquent, à l’arrière, nous avons un triple appareil photo Samsung de 64 MP avec un grand angle et un objectif macro. Avec lui, nous pouvons enregistrer en 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips. Il a un bon stabilisateur d’image numérique, mais pas optique. Sur l’écran, nous avons un objectif de 16 MP d’assez bonne qualité.

