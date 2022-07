Ce sont les téléphones Xiaomi qui pourraient être mis à jour vers MIUI 14

La nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 14, est sur le point d’arriver. Découvrez si votre mobile fait partie des modèles possibles qui le recevront.

Il reste encore quelques mois pour connaître l’actualité de MIUI 14, la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi. Cette version, qui sera basée sur Android 13, atteindra une multitude de téléphones Xiaomi qui ne sont pas encore confirmés. Cependant, depuis Xiaomiui, ils ont osé créer une liste de téléphones Xiaomi possibles qui recevront MIUI 14 à l’avenir.

Analysant la politique de mise à jour de Xiaomi, ce site Web a divisé le catalogue de smartphones de l’entreprise en modèles qui recevront la nouvelle mise à jour et en modèles qui ne le recevront pas. Il est vrai que nous ne pouvons pas prendre cette liste Xiaomiui comme si c’était la vérité absolue, mais il semble qu’elle sera très similaire à celle officielle que Xiaomi devrait partager prochainement.

Ces téléphones Xiaomi pourraient être mis à jour vers MIUI 14

Comme indiqué par Xiaomiui, le fabricant chinois a décidé que les téléphones mobiles dotés d’Android 12 comme système d’exploitation recevront la mise à jour vers MIUI 14. De l’autre côté se trouvent les smartphones Xiaomi qui ont été mis à jour vers Android 11, car ceux-ci n’auront soi-disant pas la nouvelle version de la couche de personnalisation.

En tenant compte de ces informations, Xiaomiui a préparé une liste de téléphones possibles qui seront mis à jour vers MIUI 14. Ensuite, nous vous montrons la liste divisée en différentes familles de la marque : Xiaomi, Redmi et POCO.

Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Édition Xiaomi 12S Pro Dimension

Xiaomi 12Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civic

Xiaomi Civic 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Zoom Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Remarque 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Remarque 10T 5G

Redmi Note 10T Japon

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Remarque 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Jeu Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K40

Jeu Redmi K40

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Puissance du Redmi 10

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (Inde)

Redmi 10 Premier

Redmi 10 Premier 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Puissance du Redmi 9

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

UN POCO PEU

POCO M2

POCO M2 rechargé

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

PETITS M5

POCO X4 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

PETITE F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Comme vous pouvez le voir, cette liste comprend certains terminaux qui n’ont pas encore été publiés, tels que les futurs Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Bien sûr, il est entendu que ces tueurs phares Xiaomi auront MIUI 14. Si votre terminal de signature est In cette liste, il est plus que possible que vous receviez vous aussi les nouveautés de la couche de personnalisation dans les mois à venir.

Comme nous l’avons mentionné au début, les experts Xiaomiui ont également créé une liste de téléphones Xiaomi possibles qui ne seront pas mis à jour vers MIUI 14. C’est comme suit :

Mon 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Mon 9T / Mon 9T Pro

Mon CC9 / Mon CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9 / Note 9S / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO C3 / C31

Gardez à l’esprit que ces listes n’appartiennent qu’à certaines hypothèses des médias, il est donc possible qu’elles aient quelques défauts. Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre que Xiaomi présente MIUI 14 et, cette fois, nous saurons officiellement quels mobiles recevront la mise à jour.