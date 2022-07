Ces écouteurs à conduction osseuse avec Bluetooth 5.2 seront vos meilleurs compagnons pour le sport

HAYLOU vous propose des écouteurs aux prix les plus abordables : des écouteurs de sport à conduction osseuse PurFree avec Bluetooth 5.2 en promotion.

Vous faites partie de ceux qui aiment pleinement faire du sport en musique ? Bien sûr, vous avez des écouteurs, mais ce dont vous avez vraiment besoin, si vous ne les avez pas déjà, c’est une paire d’écouteurs sans fil, à conduction osseuse, étanches qui vous offrent une totale liberté de mouvement. Il est vrai qu’il existe de nombreuses marques reconnues et renommées dans le monde du son, mais il est vrai que beaucoup d’entre elles gonflent leurs prix juste pour le luxe. Cependant, le monde est plein de technologie et de nouvelles marques apparaissent chaque jour sur le marché, il n’est donc plus impossible de trouver des options avec de grands avantages et aux prix les plus abordables.

Les écouteurs de sport HAYLOU PurFree sont aussi bons que de nombreuses copies des meilleures marques, mais vous pouvez les acheter à un prix bien inférieur et grâce à eux, vous pouvez profiter d’une qualité sonore et d’une conduction osseuse élevées, ceci dans le but d’avoir un conduit auditif plus sain. Donc, si vous avez des écouteurs filaires ou souhaitez renouveler vos écouteurs de sport, cette offre vous sera utile, car en plus d’avoir un prix inférieur à d’autres sur Amazon, vous pouvez dès maintenant profiter de la promotion de réduction de 20 euros qu’It s’applique directement sur le prix du produit et vous pouvez également ajouter un coupon avec une remise supplémentaire de 15 euros.Pour l’obtenir, il vous suffit de sélectionner l’option : « Appliquer un coupon de 15€ ». Ces HAYLOU PurFree peuvent être à vous pour seulement 74,99 euros, sans aucun doute une offre à ne pas manquer, si vous souhaitez plus de confort pour faire du sport et prendre soin de votre système auditif.

Le HAYLOU PurFree promet une excellente qualité sonore et une conduction osseuse d’écoute ouverte pour oublier complètement l’inconfort de l’insertion des écouteurs dans le conduit auditif. Cela améliorera complètement votre expérience lors de l’écoute de la musique, car en plus de transmettre le son à travers les os de l’oreille, cela permet d’éviter divers problèmes d’hygiène causés par la transpiration et son obstruction par les écouteurs lors de la pratique d’un sport. Ce type de conduction osseuse fonctionne avec des vibrations qui transmettent le son à travers la pommette et vont directement à l’oreille interne, générant une expérience audio supérieure.

Les écouteurs HAYLOU PurFree sont étanches à l’eau et à la poussière IP67, ils sont fabriqués en alliage de titane, ce qui les rend extrêmement résistants et aussi très agréables contre la peau. De plus, ils sont très faciles à connecter, grâce à leur dernière technologie Bluetooth 5.2 et la puce Qualcomm QCC3044 qu’elle intègre, ainsi qu’une connexion double appareil.

La suppression du bruit à double micro et la suppression du bruit des appels CVC vous permettront de réduire intelligemment le bruit extérieur, afin que vous puissiez entendre clairement et être entendu lors de n’importe quel appel, où que vous soyez.

Ces HAYLOU PurFree sont livrées avec une charge rapide magnétique qui vous permet de les recharger complètement en 1h30, pour 8h de musique non-stop. Et si vous êtes pressé, pas d’inquiétude, avec seulement 10 minutes de charge, ces écouteurs vous accompagneront jusqu’à 2 heures. Les écouteurs de sport HAYLOU PurFree sont définitivement idéaux pour ceux qui veulent faire du sport et prendre soin de leurs oreilles, sans sacrifier la qualité sonore et à un prix irrésistible.