Top 8 des applications pour paraître plus jeune

Revivez les plus belles années de votre vie à travers une image avec ces 8 applications Android pour paraître plus jeune. Essayez les!

Vous voulez paraître plus jeune sans avoir à payer pour des soins de beauté ? Cela est possible en utilisant votre appareil mobile, et il existe plusieurs applications qui vous rappelleront à quoi vous ressembliez il y a quelques années.

Oui, tout comme vous lisez, en plus d’avoir une meilleure apparence, vous pouvez également surprendre votre famille et vos amis en jouant avec ses filtres, ses stickers, ses éditions et ses options pour paraître plus jeune.

Ce sont les applications pour paraître plus jeune d’Android

FaceTrix – Éditeur de visage IA

Filtre pour bébé, lecteur de filtre pour visage ancien

FaceApp – Éditeur de visage

Éditeur de photos de maquillage Perfect365

Visage magique

Jeune créateur de visage

Filtre vieux à jeune

Vieux à jeune éditeur de photos

Ensuite, vous pouvez voir les meilleures applications pour paraître plus jeune depuis votre mobile et totalement gratuites. Avec eux, vous pouvez surprendre vos amis et même jouer avec les filtres et les options d’édition.

FaceTrix – Éditeur de visage IA

FaceTrix est une application pour améliorer les photos et les éditer pour vous faire paraître plus jeune ou plus vieux. En un seul clic, vous pouvez prendre un selfie de bonne qualité et d’une beauté naturelle.

Son interface et sa structure sont très simples, et non seulement tu pourras paraître plus jeune, mais tu pourras également découvrir à quoi tu ressemblerais si tu étais d’un sexe différent, éliminer les imperfections de ton visage, et plus encore.

VisageTrix

Filtre pour bébé, lecteur de filtre pour visage ancien

Cette application fonctionne pour éditer votre visage et celui de vos amis de manière simple et amusante et vous permet de prendre des photos à partir de l’application avec la mise au point requise et idéale pour capturer facilement le visage.

En termes généraux, c’est une application très simple, car elle a les options à vue et sa prise en main est facile. De plus, vous pourrez capturer des photos et les éditer en quelques étapes seulement. Mieux encore, vous pouvez partager vos images avec des amis sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou des services de messagerie comme WhatsApp.

Bébé Filtre

FaceApp – Éditeur de visage

Avec cette application, vous aurez des résultats immédiats pour paraître plus jeune et même plus âgé, et cela est dû à ses filtres incroyables, qui vous permettent de prendre une photo de votre galerie et de la modifier sous n’importe quel angle.

La qualité de l’image et des filtres vous invite à continuer à expérimenter toutes ses fonctions, comme paraître plus jeune, ressembler à un bébé, paraître plus vieux et expérimenter avec un autre sexe.

Application visage

Éditeur de photos de maquillage Perfect365

Cette application étonnante vous invite à essayer de nouveaux styles de maquillage, filtres et outils d’image avec son éditeur de visage et de photo.

Le meilleur de tout, c’est qu’en en faisant bon usage, vous pouvez paraître plus jeune, expérimenter différents types de maquillage et jouer avec une large gamme de couleurs. Vous pouvez également partager vos meilleures créations avec vos amis via Facebook, Instagram, Twitter…

Éditeur de photos de maquillage Perfect365

Visage magique

L’un des principaux objectifs de Magic Face est de prendre des photos et de pouvoir prédire votre visage à l’avenir, réduire de quelques années et ressembler à un bébé.

Parmi ses fonctionnalités les plus populaires, nous avons : jeune appareil photo, vie antérieure, changement de sexe, prédiction du vieillissement, prédiction du bébé, changement d’expression et maquillage fantôme. Sans aucun doute, l’une des meilleures options à considérer.

Visage magique

Jeune créateur de visage

Le créateur de visage jeune est une autre des meilleures applications pour paraître plus jeune, il est capable de vous ramener à votre vie passée, de changer votre visage et d’avoir la clé de la jeunesse éternelle.

Sa prise en main est très simple, il suffit de prendre un selfie et d’appliquer des filtres et des stickers de jeunes visages et le tour est joué.

Jeune créateur de visage

Filtre vieux à jeune

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblera votre visage quand vous serez vieux, cette application est parfaite pour vous. Ici, vous pouvez non seulement prendre quelques années de repos, mais aussi paraître plus vieux si vous le souhaitez.

Et c’est qu’avec toutes les options et les stickers dont dispose cette application, vous pourrez vous voir plus vieux ou plus jeune avec des effets réalistes et surprenants.

Filtre vieux à jeune

Vieux à jeune éditeur de photos

Avec cette application, vous pouvez jouer avec votre âge, et non seulement vous allonger un peu avec, mais vous pouvez également adapter votre visage à l’âge que vous souhaitez.

Il a de multiples fonctions, parmi lesquelles: changer votre âge, me rendre jeune, application d’âge de visage, jeune créateur de visage et plus encore.

Vieux à jeune éditeur de photos

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses applications pour paraître plus jeune disponibles pour Android, vous n’avez qu’à choisir celle qui correspond le mieux à vos exigences et c’est tout.

