Si vous avez un mobile Samsung cette astuce est parfaite pour organiser vos messages

Nous expliquons, étape par étape, comment créer et supprimer des catégories de conversation dans l’application Samsung Messages.

Malgré le fait que les messages SMs soient tombés en désuétude en raison de la popularité des clients de messagerie tels que WhatsApp ou Telegram, il existe encore de nombreux utilisateurs qui les utilisent pour communiquer avec des amis ou des proches qui n’ont pas de smartphone ou pour recevoir des rappels de rendez-vous médicaux.

Si vous faites partie de ces personnes et que vous avez un mobile Samsung, continuez à lire car, ensuite, nous allons découvrir une astuce simple avec laquelle vous pourrez organiser parfaitement tous vos messages SMs.

Comment organiser vos messages SMs avec Samsung Messages

La première chose que vous devez savoir est que pour organiser vos messages SMs sur votre mobile Samsung, vous devrez utiliser son application de messagerie native, Samsung Messages, et donc la première étape que vous devez faire est de vérifier que vous utilisez cette application et non Google.

Une fois cela fait, la prochaine chose que vous devez faire pour organiser vos messages texte est de créer des catégories de conversation dans Samsung Messages et pour cela, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Samsung Messages sur votre mobile Samsung

Accédez à l’onglet Conversations

Cliquez sur le bouton de menu qui se trouve dans le coin supérieur droit

Cliquez sur la section Paramètres

Cliquez sur le Switch qui apparaît à droite de l’option Catégories de conversation et entrez-le

Cliquez sur le bouton Ajouter une catégorie

Donnez un nom à la catégorie que vous allez créer et cliquez sur le bouton Terminé

Enfin, sélectionnez les conversations que vous souhaitez ajouter à cette catégorie et cliquez, à nouveau, sur le bouton Terminé

Une fois les catégories créées dans Samsung Messages, vous pouvez également les renommer ou les supprimer très rapidement, puisque, pour cela, il vous suffit simplement d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Samsung Messages sur votre mobile Samsung

Accédez à l’onglet Conversations

Cliquez sur le bouton avec les trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit

Cliquez sur l’option Modifier les catégories

Dans la section Catégories de conversation, cliquez sur le bouton Modifier qui se trouve en haut à droite

Sélectionnez la ou les catégories que vous souhaitez modifier

Cliquez sur le bouton Renommer ou Supprimer tout pour confirmer

Si, en plus d’organiser vos SMs, vous souhaitez également tirer le meilleur parti de votre mobile Samsung, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide avec les 6 meilleures astuces pour personnaliser l’écran d’accueil de votre Samsung Galaxy.