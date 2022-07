Xiaomi ne s’arrête pas même dans le "fin de semaine": ce bracelet intelligent coule, avec écran AMOLED et 14 jours de batterie

Les ventes de Xiaomi nous laissent un prix scandaleux pour le bon Redmi Smart Band Pro Bien sûr, la remise a une date limite.

La boutique officielle de Xiaomi est en pleine campagne de vente, c’est donc le moment idéal pour acheter vos appareils au meilleur prix. L’un des produits dont le prix baisse le plus est le Xiaomi Redmi Smart Band Pro, un bracelet intelligent avec un écran AMOLED et jusqu’à 14 jours d’autonomie qui peut désormais être le vôtre pour seulement 29,99 euros en utilisant le coupon SUMMER10.

Le prix de vente conseillé de ce smartband complet est de 49,99 euros, vous économisez donc 20 euros si vous l’achetez maintenant dans la boutique Xiaomi. Sans aucun doute, c’est le meilleur prix pour lequel vous pouvez acheter ce Redmi Smart Band Pro, qui n’est pas disponible dans d’autres magasins comme Amazon ou PcComponentes. De plus, la boutique Xiaomi vous offre la livraison gratuite.

Commodité, bon écran, grande batterie et de nombreuses fonctions sont ses grandes caractéristiques, profitez-en tout en portant ce magnifique bracelet intelligent à votre poignet.

Bande intelligente Xiaomi Redmi Pro

Achetez le Xiaomi Redmi Smart Band Pro pour seulement 29,99 euros

Le Xiaomi Redmi Smart Band Pro est un bracelet intelligent différent des habituels du marché grâce à la grande taille de son écran. Il s’agit d’un panneau AMOLED de 1,47 pouces, avec une résolution de 194 × 368 pixels et une luminosité maximale de 450 nits. En pratique, vous pouvez vous attendre à un écran de qualité correcte, notamment au niveau du rendu des couleurs. De plus, étant tactile, nous devons l’utiliser pour interagir avec le système d’exploitation.

Le design est un autre des points forts de ce smartband, qui ne pèse que 15 grammes. Ces données n’incluent pas la sangle, mais cet accessoire a également un poids très faible. Si nous ajoutons qu’il est très léger et qu’il est bien construit, nous pouvons conclure qu’il s’agit d’un bracelet intelligent très confortable. Vous pouvez le porter toute la journée, même pour dormir. Il est résistant à l’eau, vous n’avez donc pas besoin de l’enlever lorsque vous vous douchez ou nagez (tant qu’il s’agit d’eau douce).

Entrez le coupon SUMMER10 pour obtenir le Redmi Smart Band Pro pour seulement 29,99 euros.

Cet appareil peut vous montrer l’heure en levant simplement votre poignet, compter les pas que vous faites tout au long de la journée et également suivre votre fréquence cardiaque. Il est préférable de le connecter à votre téléphone mobile à l’aide de sa connectivité Bluetooth 5.0, afin d’en tirer le meilleur parti. Par exemple, vous recevrez des notifications d’applications comme WhatsApp et vous saurez si elles vous ont parlé sans avoir à regarder votre mobile. De plus, il vous informera également lorsque vous recevrez un appel.

D’autre part, vous pouvez utiliser le Redmi Smart Band Pro pour suivre votre activité physique. Il dispose de plus de 110 modes sportifs, parmi lesquels la course en plein air, la marche ou le yoga. Il offre également plusieurs fonctions de santé, telles que la surveillance de l’oxygène sanguin, la surveillance du sommeil et l’analyse du stress.

Bande intelligente Xiaomi Redmi Pro

Ne vous inquiétez pas de l’autonomie de ce bracelet intelligent, vous pourrez en faire bon usage sans craindre qu’on vous demande de le brancher au chargeur le lendemain. La batterie de 200 mAh offre une autonomie de 14 jours en utilisation normale, avec la possibilité de la prolonger jusqu’à 20 jours si vous l’utilisez en mode économie d’énergie.

Bref, le Xiaomi Redmi Smart Band Pro est un gadget plus que complet pour seulement 29,99 euros. N’oubliez pas que vous devez appliquer le coupon VERANO10 dans la boutique Xiaomi pour l’obtenir à ce prix avantageux.

