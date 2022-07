Huawei FreeBuds Pro 2 vs AirPods Pro : 6 principales différences

Huawei Freebuds Pro 2 ou AirPods Pro, quels écouteurs True Wireless sont les meilleurs ?

Actuellement, nous pouvons trouver une grande variété d’écouteurs sans fil sur le marché, mais, sans aucun doute, les deux meilleurs écouteurs True Wireless du moment, tant pour leurs fonctionnalités que pour leur rapport qualité-prix, sont les Huawei FreeBuds Pro 2 et les AirPods. Pro.

Ainsi, sur la base de l’une des dernières vidéos que nos confrères d’Urban Tecno ont publiées, que nous vous laissons ci-dessous, nous allons analyser toutes les différences entre les Huawei FreeBuds Pro 2 et les AirPods Pro, afin que vous sachiez en quels aspects les écouteurs Huawei sont-ils meilleurs et dans quels aspects ceux d’Apple sont-ils meilleurs.

Concevoir

Nous sommes devant deux écouteurs sans fil avec une esthétique très similaire, car, dans les deux cas, nous trouvons un design très similaire, dans lequel chaque casque a une partie ovale qui est celle qui va à l’intérieur de l’oreille et avec une broche qui dans le cas du Huawei FreeBuds Pro 2, il est un peu plus long et a des lignes plus droites.

Là où nous trouvons des différences, c’est dans les couleurs de chacun d’eux, puisque les Huawei FreeBuds Pro 2 sont disponibles en argent, blanc ou bleu et les AirPods Pro uniquement en blanc.

De plus, il faut souligner que les Huawei Freebuds Pro 2 et les AirPods Pro sont tout aussi confortables dans l’oreille et ont tous deux un contrôle gestuel, mais, dans cette section, les écouteurs Huawei battent ceux d’Apple, puisque les FreeBuds Pro 2 vous permettent pour augmenter et baisser le volume directement à partir d’eux, une fonction que les AirPods Pro n’ont pas.

En ce qui concerne leur boîtier de charge, les deux sont de taille similaire, ont un port de charge USB-C en bas et une LED qui indique l’état de charge de la batterie, bien que dans les AirPods Pro, il se trouve hors de la boîte et sur le Huawei FreeBuds Pro à l’intérieur ce.

Qualité sonore

En termes de qualité sonore, les deux écouteurs sonnent vraiment bien et les sons des graves et des aigus sont perçus avec une grande clarté.

Là où nous voyons des différences, c’est dans la qualité sonore des appels, puisque les Apple AirPods Pro offrent une meilleure expérience que les Huawei Freebuds Pro 2. Lors des tests, nous avons effectué des appels dans la rue avec les Huawei FreeBuds Pro 2 , à certains point nous avons même dû enlever nos écouteurs et continuer à parler sur le mobile, car la personne à l’autre bout du fil ne comprenait pas ce que nous disions.

Annulation du bruit

Dans cette section, les gagnants sont les Huawei FreeBuds Pro 2, qui en plus d’avoir un ANC plus profond, jusqu’à 47 dB, ont également une meilleure annulation du bruit dans toutes les situations grâce à son association avec Devialet, une référence dans le monde audio.

De plus, dans les Huawei FreeBuds Pro 2, grâce à l’application AI Life, lorsque la suppression du bruit est activée, vous pouvez choisir entre 4 modes différents :

Dynamique : ajuste automatiquement la suppression du bruit en fonction de l’environnement

Confortable : idéal pour les endroits peu bruyants

Général : idéal pour les endroits bruyants

Ultra : idéal pour les endroits très bruyants

Autonomie

Quant à l’autonomie de la batterie de ces écouteurs, les Huawei FreeBuds Pro 2 doublent l’autonomie des AirPods Pro, car, en utilisant le boîtier de charge, ils nous ont duré entre 5 et 7 jours, tandis que dans le cas des écouteurs Apple, la batterie a ne nous a duré que 2-3 jours.

APPLICATION Huawei

Le Huawei FreeBuds Pro 2 peut être contrôlé via la propre application de la marque chinoise appelée AI Life, qui est disponible pour Android et iOS, avec laquelle vous pouvez non seulement configurer la suppression du bruit, comme nous vous l’avons déjà dit, mais également effectuer un confort de bouchon d’oreille. Testez pour vérifier quelle taille convient le mieux à votre oreille, personnalisez les commandes gestuelles tactiles ou mettez à jour vos écouteurs avec le dernier micrologiciel.

Google Play Store | HUAWEI AI Vie

AppStore | HUAWEI AI Vie

Prix

Enfin, dans la section des prix, le gagnant est également Huawei, puisque, alors que les FreeBuds Pro 2 ont un prix officiel de 199 euros, celui des AirPods Pro passe à 279 euros, bien qu’il soit possible de les trouver un peu moins cher en magasin. comme Amazon.

Huawei FreeBuds Pro 2Apple AirPods Pro

