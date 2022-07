Gurman: Apple Watch Pro présentera une refonte et un écran plus grand, de nouveaux capteurs retardés

Dans deux mois, Apple dévoilera trois nouvelles montres Apple, dont la rumeur Apple Watch Pro. Ce nouveau modèle haut de gamme, également appelé « robuste » et conçu pour les « sports extrêmes », sera le nouveau pari de l’entreprise pour une niche de clientèle spécifique.

Dans son dernier Allumer bulletin, Bloomberg‘s Mark Gurman détaille plus d’informations sur ce produit à venir.

Netcost-security.fr déjà signalé que cette Apple Watch Pro aurait un écran plus grand, une durée de vie de la batterie plus longue et un nouveau capteur de température corporelle. Gurman pense que cette montre pourrait rester allumée pendant plusieurs jours dans un seul chargeur grâce au mode basse consommation supposé – dont Apple n’a toujours pas discuté.

Ce qui est intéressant ici, c’est que le journaliste de Bloomberg dit qu’Apple introduira « une évolution de la forme rectangulaire actuelle, et non circulaire », ce qui indique que cette Apple Watch Pro aura son premier nouveau look depuis 2018, mais elle n’aura pas les côtés plats selon la rumeur. que certains prédisaient pour Apple Watch Series 7.

« On me dit que le modèle haut de gamme sera un peu plus grand que l’Apple Watch standard, suffisamment grand pour ne plaire qu’à un sous-ensemble de clients. L’écran sera environ 7% plus grand et l’appareil aura un nouveau look – la première fois que la société introduit un nouveau design Apple Watch depuis 2018. Ce sera une évolution de la forme rectangulaire actuelle, et non circulaire. Il n’aura pas non plus ces côtés plats supposés (pour ceux qui le demanderont sans aucun doute). En termes de matériaux, la montre aura une formulation de titane plus durable pour la rendre plus robuste.

Comme déjà écrit par Netcost-security.fr, watchOS 9 taquine à coup sûr cette Apple Watch Pro pour les sports extrêmes. Avec une application d’entraînement remaniée, ce système d’exploitation apporte plus de données que jamais en un coup d’œil tout en donnant un nouveau look aux anciens cadrans de montre qui n’ont pas été mis à jour pour profiter d’écrans plus grands.

Les mesures de pression artérielle et de glycémie sont toujours retardées pour l’Apple Watch

Alors que le capteur de température corporelle sera probablement disponible avec l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Pro, Mark Gurman dit que rien n’a changé en ce qui concerne les autres capteurs.

Il rapporte que « la technologie de la pression artérielle n’arrivera probablement pas avant 2025 » et que « la fonction glucose ne sera peut-être pas prête avant la fin de la décennie ».

Avec cela, Apple aura probablement du mal à introduire de nouvelles fonctionnalités car cela fait deux ans depuis l’ajout d’un nouveau capteur, et la rumeur veut que la société utilise la même puce Apple Watch Series 6 sur la nouvelle Apple Watch Series 8.

Êtes-vous enthousiasmé par ces nouvelles montres Apple? Pensez-vous que l’Apple Watch Pro pourrait être le modèle qu’il vous faut ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :