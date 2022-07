Le Wordle le plus fou à ce jour s’appelle Squardle et c’est terriblement difficile

Squardle est une version compliquée de Wordle dans laquelle vous devrez prendre en compte de nombreux aspects si vous voulez deviner la solution.

Le succès de Wordle a conduit à la création de différentes variantes, certaines plus faciles et d’autres plus compliquées. Dans cet article, nous voulons parler de l’un de ceux qui appartiennent au dernier groupe, de ces difficiles qui vous casseront la tête pendant longtemps. Il s’appelle Squardle et, on ne va pas le nier, nous aussi avons dû passer beaucoup de temps à faire deux choses : découvrir comment ça marche et ensuite trouver des solutions.

Si vous vous ennuyez du Wordle original ou si vous le trouvez trop facile, nous vous recommandons d’essayer Squardle. Bien sûr, vous pouvez jouer gratuitement depuis votre mobile, ordinateur ou tablette. Avant d’expliquer son fonctionnement en détail, nous prévoyons que vous devrez deviner six mots en même temps, tous liés les uns aux autres.

Squardle, le mot le plus difficile auquel vous serez confronté

Dans ce cas, on ne sait pas s’il est plus compliqué d’apprendre à jouer à Squardle ou d’expliquer à une autre personne en quoi consiste sa mécanique. De manière générale, ce que vous devez faire est de deviner six mots différents sur le plateau de jeu. Pour l’essayer, vous devrez essayer dans l’ordre : vous entrerez d’abord dans la première rangée verticale et horizontale, puis dans la deuxième verticale et horizontale, et vous terminerez par la troisième rangée, à la fois horizontale et verticale.

Comme dans le Wordle original, en essayant différents mots, vous découvrirez quelles lettres sont utiles et lesquelles ne le sont pas. Pour ce faire, vous devez tenir compte des indices de couleur suivants :

Noir : la lettre ne se trouve dans aucun mot.

Vert : la lettre est au bon endroit.

Blanc : la lettre est sur le tableau, mais pas dans cette rangée horizontale ou verticale.

Rouge : la lettre est dans cette ligne verticale, mais pas juste là.

Jaune : la lettre est dans la même rangée horizontale, mais pas dans cette position.

Orange : la lettre peut être à la fois dans la même rangée horizontale et dans la même verticale. C’est un mélange des couleurs rouge et jaune.

Si le fonctionnement des pistes ne vous est pas clair, les flèches que certaines d’entre elles contiennent vous aideront à mieux le comprendre. Il est préférable d’essayer différents mots afin d’avoir de plus en plus d’indices que vous pouvez utiliser. Pour arriver à deviner les six mots du tableau, vous aurez dix tentatives.

Vous pouvez jouer gratuitement à Squardle sur son site Web en utilisant votre appareil préféré, que ce soit votre mobile ou votre ordinateur. Malheureusement, il n’est disponible qu’en anglais, vous devrez donc maîtriser cette langue si vous voulez pouvoir profiter du jeu. Le lien est le suivant :

Le clavier de Squardle apparaît sous le plateau de jeu. Les lettres que vous n’avez pas encore utilisées seront violettes, tandis que celles que vous avez déjà utilisées apparaîtront en deux couleurs : grise si ce sont des lettres qui sont dans les mots et noire si ce sont des lettres que vous devez jeter.

En bref, Squardle a semblé être une sorte de sudoku avec des lettres au lieu de chiffres. Cela peut sembler compliqué au début, mais la vérité est que cela s’accroche au fur et à mesure que vous découvrez les indices. Nous espérons que certains développeurs seront encouragés et nous donneront bientôt une version espagnole. Si vous souhaitez découvrir des jeux similaires, chez Netcost-security.fr nous vous recommandons déjà les meilleures variantes Wordle du moment.