Google a un outil utile pour vérifier si votre mot de passe a été divulgué

Chaque jour, nous nous inscrivons à plus de services depuis notre mobile Android et chacun d’eux nécessite un nom d’utilisateur et un mot de passe pour y accéder, mais nous ne suivons pas toujours les recommandations des experts pour créer un mot de passe sécurisé et une bonne preuve en est que les mots de passe les plus utilisés par les Espagnols en 2021 étaient 12345 et 111111.

Le grand danger est qu’avec le grand nombre de fuites de données ces derniers temps, nos comptes bancaires ou de messagerie peuvent être en danger. Pour cette raison, Google nous propose un outil très utile avec lequel vous pouvez vérifier si l’un de vos mots de passe a été divulgué.

Protégez vos comptes avec Google Password Checkup

Google Password Checkup est un outil gratuit développé par Google grâce auquel vous pourrez savoir si vos mots de passe ont fuité afin de les changer rapidement. Cette fonctionnalité pratique est intégrée dans les paramètres de votre compte Google, de sorte que pour y accéder depuis votre mobile, vous n’aurez qu’à suivre quelques étapes simples :

Accéder au menu Paramètres de votre smartphone Android

Accédez aux paramètres de votre compte Google

Cliquez sur l’option Gérer votre compte Google

Dans l’onglet Sécurité, localisez la section Se connecter à d’autres sites

Cliquez sur l’option Gestionnaire de mots de passe

Cliquez sur le bouton Vérifier les mots de passe

Une fois cela fait, cet outil se chargera de passer en revue tous les mots de passe que vous avez enregistrés dans votre compte Google et vous montrera tous les résultats, qui seront divisés en trois groupes :

Mots de passe violés : ces mots de passe qui ont été divulgués et que vous devez changer dès que possible

Mots de passe réutilisés : les mots de passe que vous avez utilisés dans divers services et qu’il serait souhaitable que vous changiez

Mots de passe faibles : ces mots de passe qui ne répondent pas aux paramètres pour être considérés comme vraiment sécurisés et que vous devriez également changer

Vous pouvez modifier n’importe lequel de ces mots de passe à partir de ce même écran en effectuant simplement les actions suivantes :

Cliquez sur la flèche vers le bas qui se trouve à droite de chacune des catégories pour afficher les mots de passe qui font partie de chacune d’elles

Dans tous les mots de passe que vous souhaitez modifier, cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe qui apparaît juste en dessous de chaque mot de passe

Notre recommandation est que vous utilisiez cet outil de temps en temps pour vous assurer que vos comptes sont en sécurité, car, à l’heure actuelle, les fuites de données sont constantes et toute précaution est minime.

