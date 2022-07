Comme une plume : ce sont les meilleurs téléphones fins et légers que vous puissiez acheter

Dites non aux « briques ». Nous recommandons les téléphones portables avec le poids et l’épaisseur les plus faibles du marché actuel, ce sont d’excellents achats.

23/07/2022 16:02

Il y a quelque temps, il était impossible de trouver des smartphones qui n’étaient pas un hulk, c’est-à-dire qui n’étaient pas gros et lourds. Heureusement, cela a changé au fil du temps, et il est maintenant possible de profiter de téléphones portables fins et légers avec d’excellentes spécifications. Vous n’avez pas besoin de les chercher, car dans ce guide, nous vous recommandons directement les meilleurs mobiles fins et légers que vous pouvez acheter en 2022.

L’épaisseur et le poids des téléphones ont tellement été réduits ces dernières années qu’il n’est pas difficile de trouver un modèle encore inférieur à 7 millimètres et 170 grammes. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que donner la priorité à cette conception présente certains inconvénients, tels que le fait que ses batteries ne seront pas aussi grandes. On comprend que, si l’épaisseur est minime, la batterie sous le châssis ne sera pas très large non plus.

Les meilleurs téléphones fins et légers

Pour sélectionner les mobiles de ce guide, nous avons pris en compte l’épaisseur et le poids de chacun d’eux. De plus, nous avons également établi une exigence selon laquelle ils doivent être sur le marché depuis moins d’un an, ils seront donc également des smartphones actuels. Sans plus tarder, apprenons à connaître leurs caractéristiques et le prix auquel vous pouvez acheter chacun d’eux.

Motorola Edge 30

L’analyse du Motorola Edge 30 a révélé un mobile de milieu de gamme équilibré avec un design raffiné, élégant et différent. En plus d’avoir un bel arrière, on l’a aimé pour son épaisseur de seulement 6,79 millimètres et son poids de seulement 155 grammes. Comme vous pouvez l’imaginer, il est très confortable lorsque vous le tenez dans votre main.

En plus d’avoir ce superbe design, le mobile Motorola est également un bon achat car il est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz de bonne qualité. La puissance est fournie par le processeur Qualcomm Snapdragon 778+ 5G, qui vous permettra d’effectuer n’importe quelle tâche, aussi exigeante soit-elle. Par ailleurs, il dispose d’une version très propre d’Android 12.

Il ne pèse que 155 grammes, ce Motorola Edge 30 est une plume.

Bien qu’elle puisse paraître de faible capacité, sa batterie de 4 020 mAh offre une bonne autonomie. D’après notre expérience, il est facile d’atteindre le jour de l’utilisation. Prenant en charge une charge rapide de 33 W, il faut moins d’une heure pour une charge complète. Si vous souhaitez l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos, vous pouvez profiter d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un ultra grand angle de 50 MP, d’un capteur de profondeur de 2 MP et d’un objectif frontal de 32 MP.

Le Motorola Edge 30 a un prix de vente conseillé de 499 euros dans le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, le seul à la vente. Cependant, vous pouvez l’acheter avec des réductions importantes sur Amazon et sur El Corte Inglés.

Motorola Edge 30

Galaxie S22

Si vous souhaitez profiter de la meilleure qualité du marché sans avoir à disposer d’une « brique » pour votre mobile, le Samsung Galaxy S22 5G est une excellente option. Le modèle le plus compact de la famille Galaxy S22 a une épaisseur de 7,6 millimètres, un poids de 168 grammes et un beau design avec un arrière en verre. En voyant ces fonctionnalités, utiliser le terminal pendant des heures sera très confortable.

Étant donné qu’il s’agit d’un mobile Samsung, vous pouvez également vous attendre à la meilleure qualité de son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Les performances seront également élevées grâce au processeur Samsung Exynos 2200 , avec de la force à revendre pour toute action. Quant au logiciel, il s’agit de One UI 4.1 basé sur Android 12 prêt à l’emploi.

Étant un mobile si fin, il est compréhensible que sa batterie reste à 3 700 mAh. Malgré cela, le Samsung Galaxy S22 5G arrivera en fin de journée sans problème. De plus, vous pouvez également être sûr qu’il vous aidera à prendre de très bonnes photos, notamment avec son appareil photo principal de 50 MP.

Le Samsung Galaxy S22 5G démarre à 859,90 euros dans le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, le plus basique d’entre eux. Il est en vente sur Amazon, PcComponentes et El Corte Inglés.

SamsungGalaxy S22 5G

Xiaomi 12Lite

Une autre bonne option parmi les meilleurs smartphones fins et légers est le Xiaomi 12 Lite, qui est déjà en vente en France. Selon les données proposées par Xiaomi, ce modèle a une épaisseur de 7,29 millimètres et un poids de 173 grammes, ce qui indique que vous le remarquerez à peine lorsque vous le tiendrez entre vos mains. De plus, vous pourrez choisir entre plusieurs coloris (noir, vert ou rose) lors de son achat.

Sur son écran, nous trouvons la technologie AMOLED, une taille de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous aurez donc des images avec un bon contraste, une netteté et cette fluidité supplémentaire indispensable. Son cerveau est le Qualcomm Snapdragon 778G 5G, qui s’attaque à n’importe quelle application sans broncher. Quant au système d’exploitation, il est livré avec MIUI 13 basé sur Android 12.

En plus d’avoir un beau design, le Xiaomi 12 Lite est fin et léger.

Encore une fois, malgré le fait qu’il s’agisse d’un mobile fin, le jour de l’autonomie est assuré. Le Xiaomi 12 Lite monte une batterie de 4 300 mAh compatible avec une charge rapide de 67 W, vous n’aurez donc besoin que d’une demi-heure pour la recharger complètement. D’autre part, son système photographique est composé de quatre caméras au total, mettant en évidence l’arrière de 64 MP et l’avant de 32 MP lors de la prise de photos et de vidéos.

Le Xiaomi 12 Lite est disponible en deux versions : une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 449,99 euros, et une autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire pour 459,99 euros. Si vous souhaitez l’acheter, vous pouvez le faire à El Corte Inglés et au magasin Xiaomi.

Xiaomi 12Lite

Realme GT Master Edition

On parle souvent du realme GT Master Edition comme d’un bon achat, soulignant sa finesse et sa légèreté comme l’un de ses points forts. Il faut préciser que les versions blanche et marron sont les plus fines et les plus légères, avec une épaisseur de 8 millimètres et un poids de 174 grammes. Comme nous l’avons vu dans l’analyse de ce realme GT Master Edition, ce n’est pas seulement un mobile avec un bon design.

Un autre des composants les plus performants est l’écran AMOLED de 6,43 pouces, la résolution Full HD + et le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui offre des images de bonne qualité. Le cerveau du realme mobile est le Qualcomm Snadragon 778G, avec une connectivité 5G et de très bonnes performances. C’est aussi une bonne option si vous souhaitez l’utiliser pour prendre des photos, notamment pour la qualité de son appareil photo principal de 64 MP.

Le realme GT Master Edition a dans sa liste de spécifications une batterie de 4 300 mAh qui, en pratique, atteindra la fin de la journée sans vous demander de la connecter au chargeur. Ce faisant, il ne lui faudra qu’une demi-heure de charge pour atteindre 100% d’énergie grâce à la charge rapide de 67W.

La version de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de la GT Master Edition a été mise en vente pour 349 euros, mais le plus courant est de la trouver réduite chez Amazon, PcComponentes et El Corte Inglés.

Realme GT Master Edition

HONOR 50

Bien qu’il n’appartienne pas à l’une des marques les plus populaires du marché, le Honor 50 est un smartphone équilibré qui promet d’être un excellent achat. L’une des raisons est son beau design, avec un dos en verre qui respire la qualité en abondance. Le confort est garanti, car il mesure 7,78 millimètres d’épaisseur, pèse 175 grammes et possède des côtés incurvés pour offrir une meilleure prise en main.

La qualité est maintenue sur son écran AMOLED de 6,57 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous avez été attentif aux modèles précédents, vous ne serez pas surpris de voir que son processeur est le Qualcomm Snapdragon 778G, un point commun parmi plusieurs des téléphones les plus fins et les plus légers du marché. Vous savez, il peut exécuter avec puissance toutes les tâches que vous souhaitez et il dispose d’une connectivité 5G.

Même si le Honor 50 5G n’est pas très connu, c’est un achat tout à fait valable.

Méfiez-vous du joyau que ce Honor 50 cache dans le système photographique, puisque son appareil photo principal est de 108 MP. Il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP et de deux capteurs secondaires à l’arrière, tandis que la caméra frontale est de 32 MP. Quant à l’autonomie, elle atteint la fin de la journée sans problème grâce à une batterie de 4 300 mAh prenant en charge une charge rapide de 66 W.

Le Honor 50 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne a été mis en vente pour 529 euros, mais il est possible de l’acheter avec des remises allant jusqu’à 200 euros. Il est disponible sur Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes.

HONOR 50

OnePlus NordCE 25G

Écran, performances et autonomie se distinguent dans le OnePlus Nord CE 2 5G qui, comme vous pouvez l’imaginer quand vous le voyez ici, a également un design fin et léger. Et c’est le cas, car ce terminal a une épaisseur de 7,8 millimètres et un poids de seulement 173 grammes. Comme nous l’avons vu dans l’test OnePlus Nord CE 2 5G lui-même, il a également une bonne qualité de construction et vous pouvez l’acheter en gris ou en bleu clair.

En plus de sa conception, une autre des sections de la plus haute qualité est l’écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces, la résolution Full HD+ et le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les performances du processeur MediaTek Dimensity 900, qui est chargé de fournir une expérience rapide. En ce qui concerne la photographie, l’appareil photo principal de 64 MP offre de bons résultats, surtout lorsque l’éclairage est bon.

Vous pouvez utiliser le OnePlus Nord CE 2 5G pendant une journée et demie grâce à la batterie de 4 500 mAh, ne nécessitant qu’environ 40 minutes pour le recharger complètement. Ce terminal a un prix de départ de 359 euros dans la seule version disponible, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est en vente sur Amazon.

OnePlus NordCE 2 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

L’épaisseur du Xiaomi 11 Lite 5G NE est de 6,81 millimètres, tandis que son poids n’est que de 157 grammes. Au vu de ces caractéristiques, sa position parmi les meilleurs téléphones fins et légers du marché est plus que méritée. Une fois que vous l’aurez entre les mains pour la première fois, vous verrez qu’il pèse encore moins que vous ne l’imaginiez. Ainsi, vous pouvez également le transporter confortablement dans votre poche ou votre sac.

L’analyse du Xiaomi 11 Lite 5G NE nous a également révélé qu’il dispose d’un excellent écran Full HD+ AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Qualcomm Snapdragon 778G est son processeur, donc de bonnes performances sont garanties. De plus, à l’arrière, il est équipé d’un appareil photo principal de 64 MP qui prend de bonnes photos.

Sa batterie est de 4 250 mAh, ce qui vous permettra de l’utiliser tout au long de la journée sans passer par le chargeur. Ceci est compatible avec une charge rapide de 33 W, il est donc complètement chargé en moins d’une heure. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 Go + 128 Go a été mis sur le marché pour 369,99 euros, bien qu’il existe des versions plus avancées à vendre. Vous pouvez choisir votre favori sur Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes, tous avec des réductions.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

