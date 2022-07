Oppo A55 et Oppo A16 reçoivent une mise à jour stable d’Android 12

Après avoir déployé la mise à jour stable d’Android 12 pour F21 Pro 5G et Reno7 5G, Oppo a commencé aujourd’hui à déployer la mise à jour stable d’Android 12 pour Oppo A55 et Oppo A16. Au cours de la première semaine de ce mois, Oppo a partagé la feuille de route Android 12 pour juillet. Et selon la feuille de route, les deux téléphones Oppo reçoivent la mise à jour à temps. Voici tout ce que vous devez savoir sur Android 12 pour Oppo A55 et Oppo A16.

Oppo A16 et Oppo A55 sont sortis l’année dernière avec le système d’exploitation Android 11. Le mois dernier en juin, Oppo a publié le programme bêta Android 12 pour les deux téléphones. Et exactement un mois plus tard, la mise à jour stable d’Android 12 pour Oppo A16 et Oppo A55 est arrivée.

L’Android 12 est une mise à jour majeure pour les deux téléphones Oppo et il mesure plus d’un Go. Il apporte également un tas de nouvelles fonctionnalités et de changements. Ces fonctionnalités incluent un nouveau design inclusif, des icônes texturées 3D, adopte des widgets basés sur Android 12, de nouvelles fonctionnalités pour AOD, de nouveaux contrôles de confidentialité et de nombreuses autres fonctionnalités. Oppo a également emballé sa peau avec une grande liste de fonds d’écran esthétiques, vous pouvez télécharger ces murs ici. Outre ces changements, nous pouvons nous attendre à une mise à jour du correctif de sécurité.

Android 12 pour Oppo A55

Le dernier ColorOS 12 stable basé sur Android 12 pour Oppo A55 est en cours de déploiement Inde & Indonésie. Il sera bientôt disponible dans d’autres régions. Si vous êtes un utilisateur Oppo A55, assurez-vous que votre téléphone fonctionne sur la version A.15/A.18 pour recevoir la mise à jour Android 12 OTA fournie avec la version C.26.

Android 12 pour Oppo A16

En ce qui concerne la mise à jour Android 12 pour Oppo A16, la mise à jour OTA est actuellement en cours de déploiement dans Inde & Indonésie et d’autres régions devraient recevoir la mise à jour plus tard. Le ColorOS 12 basé sur Android 12 pour Oppo A16 est livré avec la version C.26. Pour recevoir la dernière mise à jour, votre téléphone doit être mis à jour vers la version A.15/A.17.

Comment mettre à jour

Si vous êtes un utilisateur stable d’Android 11, vous devez mettre à jour votre téléphone Oppo vers la version détectable mentionnée ci-dessus. Mais si vous utilisez déjà la version bêta d’Android 12, vous n’avez pas besoin d’être sur la version mentionnée.

La mise à jour Android 12 OTA est déployée par lots, ce qui indique que la mise à jour sera disponible pour un lot d’utilisateurs à la fois. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel. Et une fois que vous voyez la mise à jour, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Avant de mettre à jour votre téléphone vers Android 12, assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre appareil et de le charger à au moins 50 %.

Tu pourrais aussi aimer – Téléchargez Google Camera 8.1 pour Oppo F19, F19s et F19 Pro

Si vous avez des questions, assurez-vous de laisser un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Plus d’articles connexes :

Source 1 | Source 2