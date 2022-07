Les gens ont parlé : c’est le type de mobile pliant qui finira par s’imposer

Samsung est clair : les téléphones pliables au format compact sont les préférés du public.

22/07/2022 19:01

Samsung est convaincu que 2022 est l’année des téléphones pliables, et il a plus qu’assez de données pour le sauvegarder. L’année dernière, la société a réussi à expédier plus de 10 millions d’unités de sa famille d’appareils Galaxy Z, et la nouvelle génération, qui arrivera début août, vise à être un succès encore plus grand.

Mais quel est le type de pliage préféré du consommateur ? Étant la société qui a vendu le plus d’unités de ce type d’appareil, Samsung a suffisamment d’autorité pour en parler. Et la vérité est que, selon leurs données, l’inclinaison du marché est claire : plus de 70 % des acheteurs ont opté pour le format « coque ».

Les pliables de type Galaxy Z Flip sont préférés par les consommateurs

TM Roh, président de Samsung Electronics, a confirmé que plus de 70% des acheteurs de la série Galaxy Z l’année dernière ont opté pour le Galaxy Z Flip 3. Le chef de la division mobile de Samsung affirme que la popularité de la série Z Flip est due, surtout, au design compact et à une plus grande variété de couleurs par rapport au Galaxy Z Fold 3. De ce dernier, il affirme que les 30% restants l’ont choisi pour son grand écran, qui permet de nouvelles expériences de productivité.

En dehors de cela, le prix inférieur du Galaxy Z Flip 3 par rapport au Z Fold 3 peut également avoir influencé cette disparité en termes de part réalisée par chaque appareil. Ce qui semble clair, c’est que de plus en plus de gens osent choisir des appareils pliables.

L’année dernière, nous avons vu près de 10 millions de smartphones pliables expédiés dans le monde. Cela représente une croissance de l’industrie de plus de 300 % depuis 2020, et je m’attends à ce que cette croissance rapide se poursuive. Nous arrivons à une époque où ces appareils pliables se généralisent et revendiquent un rôle plus important sur le marché mondial des smartphones.

Petit à petit, les pliables gagnent en importance sur le marché et de nouvelles marques osent expérimenter la création de leurs propres produits avec ce format. Maintenant que Samsung a partagé ces données, plus d’un constructeur pourrait décider de suivre les mêmes traces, et de miser sur des formats « shell » au même titre que d’autres comme Huawei avec son P50 Pocket, ou Motorola avec sa mythique série Razr.