Verizon et AT&T annoncent des résultats mitigés au deuxième trimestre avant le lancement de l’iPhone 14 cet automne

Deux des plus grands partenaires d’Apple aux États-Unis, Verizon et AT&T, ont annoncé leurs résultats trimestriels cette semaine. La publication des résultats intervient au milieu des préoccupations économiques et avant le lancement de l’iPhone 14 dans deux mois. Pour le deuxième trimestre, Verizon a enregistré une perte de 215 000 abonnés postpayés et AT&T a enregistré un gain de 813 000 abonnés nets postpayés.

Les résultats de Verizon au deuxième trimestre

Le PDG de Verizon, Hans Vestberg, a expliqué que le transporteur est actuellement confronté à plusieurs vents contraires différents, y compris l’inflation. Au milieu des préoccupations d’inflation aux États-Unis, Vestberg a déclaré que les ajouts de clients avaient été touchés alors que les consommateurs cherchaient à maîtriser leurs dépenses.

Au total, Verizon a signalé une perte de 215 000 abonnés au téléphone postpayé et 227 000 abonnements professionnels postpayés supplémentaires.

Les augmentations de prix récemment annoncées sont également responsables des résultats trimestriels décevants de Verizon. La société a annoncé en juin qu’elle commencerait à facturer des «frais d’ajustement économique» supplémentaires pour de nombreux clients, un changement qui rend les plans déjà coûteux de Verizon encore plus chers.

Malgré cela, cependant, Reuter note que Verizon a également averti qu’il pourrait être nécessaire d’augmenter à nouveau ses prix si ses coûts continuent de grimper. Verizon cherche également à exploiter le bas de gamme de l’industrie avec son nouveau plan Welcome Unlimited avec 5G à 30 $ par mois.

Les revenus d’AT&T

Pendant ce temps, AT&T a annoncé des bénéfices plus solides au deuxième trimestre 2022. Le transporteur – le troisième en importance aux États-Unis – a signalé une augmentation de 813 000 abonnés nets postpayés. Ces nouveaux abonnés optent également pour des forfaits et des appareils plus chers, AT&T affirmant que les revenus de son unité mobile ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 4,9 milliards de dollars grâce à « l’augmentation des ventes de smartphones plus chers ».

AT&T COO Jeff McElfresh, cependant, a déclaré Crumpe que le transporteur constate une légère augmentation du nombre de clients qui reportent le paiement de leurs factures. « Ce ne sont pas des retards de paiement, ce sont juste des jours prolongés de factures impayées d’un petit montant », a-t-il expliqué.

Les dirigeants d’AT&T ont également vanté qu’il avait six mois d’avance sur son déploiement de la 5G à bande médiane, un coup de pouce qui apportera des vitesses de données mobiles plus rapides à plus de 100 millions de personnes d’ici la fin de l’année.

Ce que cela indique pour l’iPhone 14

Apple surveille probablement de près les données sur les bénéfices d’AT&T et de Verizon alors qu’il se prépare pour le lancement de l’iPhone 14 cet automne. Les revenus d’AT&T en particulier montrent que les consommateurs sont toujours prêts à débourser pour des smartphones haut de gamme et des forfaits de données malgré les préoccupations économiques.

Les chiffres de Verizon, cependant, sont probablement une préoccupation pour Apple étant donné qu’il s’agit du plus grand opérateur aux États-Unis.

AT&T, Apple et Verizon se sont tous fortement appuyés sur des programmes de financement et de versements pour stimuler les ventes de smartphones ces dernières années. Ces programmes permettent aux clients de payer les nouveaux smartphones en versements égaux sur une période pouvant aller jusqu’à 36 mois. Les transporteurs et Apple s’appuient également sur des programmes et des promotions de reprise lucratifs pour attirer les acheteurs.

Apple devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine, le 28 juillet.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :