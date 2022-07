Pixel 6 ou Pixel 6a ? N’en choisissez pas avant d’avoir vu cette vidéo Google

Pixel 6a ou Pixel 6, lequel acheter ? Cette vidéo promet de résoudre tous vos doutes

22/07/2022 17:01

Le Google Pixel 6a est enfin parmi nous, et il aspire à devenir l’un des meilleurs téléphones mobiles du marché en 2022 en raison de son excellent équilibre entre fonctionnalités, appareil photo et prix.

Pour seulement 459 euros, il propose l’un des meilleurs appareils photo milieu de gamme, le même processeur que les Pixel 6 et 6 Pro, et un design compact très confortable.

Il existe de nombreuses similitudes entre ce nouveau Pixel 6a et le Google Pixel 6 d’origine. Tellement qu’il peut être difficile de choisir l’un ou l’autre. Pour cette raison, Google a publié une vidéo qui vise à clarifier les doutes de ceux qui ne savent pas lequel choisir.

Pixel 6a ou Pixel 6, lequel acheter ?

La vidéo, publiée par Google sur sa chaîne YouTube officielle, passe en revue les principales similitudes et différences entre le Pixel 6 et le Pixel 6a. L’utilisation du processeur Tensor, la connectivité 5G, la puce de sécurité Titan M2, la traduction instantanée et un système de caméra alimenté par les avancées de l’entreprise dans le domaine de la photographie informatique sont mentionnés comme des aspects partagés par les deux modèles.

En ce qui concerne les différences, on parle d’un écran et d’un taux de rafraîchissement plus petits dans le Pixel 6a par rapport au 6, une résolution plus élevée dans les caméras Pixel 6, en plus du capteur LDAF et du niveau de résistance à l’eau : IP67 sur le Pixel 6a et IP 68 sur le Pixel 6.

Ils sont également différents en termes de système de charge, puisque le Pixel 6 prend en charge la charge sans fil et par câble, tandis que le Pixel 6a ne prend en charge que la charge par câble à une puissance inférieure, jusqu’à 18 W.

Google Pixel 6a vs Nothing Phone (1), comparatif : le combat de l’année se joue sur le terrain des 500 euros

Si on jette un œil au catalogue du Google Store, on verra qu’aujourd’hui, la différence de prix entre le Pixel 6 et le Pixel 6a est de 190 euros. De plus, le Pixel 6a peut être obtenu avec des Pixel Buds A-Series gratuits, d’une valeur d’environ 100 euros.

Google Pixel 6a + Pixel Buds série A

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.