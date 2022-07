Ces skins Ninja Turtles pour Google Pixel 6 sont les meilleurs que vous verrez aujourd’hui

Dbrand a créé des skins spectaculaires et nostalgiques pour le Google Pixel 6 inspirés des mythiques Tortues Ninja.

22/07/2022 14:01

Les smartphones Android peuvent être personnalisés à l’extrême, puisque non seulement on peut installer un launcher pour modifier l’apparence de son écran d’accueil, mais il est également possible de modifier son esthétique extérieure avec une coque ou si vous le transportez habituellement sans coque avec un skin, qui est un vinyle qui se colle au dos de votre mobile.

Dbrand est une entreprise spécialisée dans la mise sur le marché de skins originaux, comme le Something qui s’inspire du Nothing Phone (1) ou les Linus Face Tips qui se moquent de Linus Sebastian et maintenant, comme le confirme 9to5Google, il vient de a lancé des skins des Teenage Mutant Ninja Turtles pour Google Pixel 6 qui redonnent vie aux tortues mutantes emblématiques des années 80.

Personnalisez votre Google Pixel 6, Pixel 6 Pro ou Pixel 6a avec le skin Dbrand Ninja Turtles

Dbrand acaba de lanzar al mercado unas skins de edición limitada inspiradas en las míticas Tortugas Ninja, las cuales surgieron después de que un tuit de broma de la compañía canadiense con imágenes del Pixel 6 Pro decorado con los colores de las Tortugas Mutantes se hiciera viral el année passée.

Pixels Ninja Teenage Mutant pic.twitter.com/yYtkiKnCBG – dbrand (@dbrand) 5 novembre 2021

Dbrand a expliqué les raisons qui l’ont poussé à sortir ces skins originaux des Tortues Ninja :

« Monétiser la nostalgie est une grosse affaire. Qu’il s’agisse d’un remake Netflix des classiques des années 80, de la résurgence des téléphones à clapet ou du retour de la guerre froide, vous êtes constamment entouré de rappels d’une époque révolue pour laquelle vous êtes probablement trop jeune. . à retenir. Alors nous y sommes. L’année est 2022 et la société est à court d’idées nouvelles, optant plutôt pour reconditionner constamment les anciennes. Nous voulons capitaliser sur cette action.

Pourquoi vous devriez utiliser un skin sur votre smartphone Android

Ces spectaculaires skins Ninja Turtles pour Google Pixel 6, qui ont été baptisés TNMP, peuvent désormais être réservés via le site Web de Dbrand et sont au prix de 24,95 $, soit environ 24,57 euros en échange.