WhatsApp se prépare à vous laisser cacher votre statut au monde entier : personne ne saura si vous êtes "En ligne"

La dernière version bêta de WhatsApp inclut l’option qui vous permet de cacher votre statut à tout le monde

22/07/2022 13:01

WhatsApp prépare enfin l’arrivée d’une des fonctionnalités les plus attendues par de nombreux utilisateurs de l’application de messagerie : la possibilité de masquer le statut « En ligne » aux autres personnes, pour les empêcher de savoir si vous êtes connecté à l’application

Comme ils ont avancé de WABetaInfo, cette nouvelle fonction a été incluse dans la version 2.22.16.12 de WhatsApp Beta pour Android, et bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs, il est possible qu’elle commence à arriver au cours des prochains jours. .

Vous pouvez choisir qui peut voir si vous êtes en ligne sur WhatsApp

Jusqu’à présent, afin d’empêcher d’autres personnes de savoir si vous étiez « en ligne » sur WhatsApp, vous deviez recourir à des astuces et à des applications tierces avec lesquelles vous pouviez masquer le statut.

Il semble que cela va bientôt changer, du moins si l’on tient compte de ce qui a été vu dans la nouvelle version bêta de l’application.

Comme on peut le voir sur les captures d’écran, le nouveau menu « Heure de la dernière fois et en ligne » comprendra une nouvelle section, qui vous permettra de choisir si d’autres personnes peuvent voir quand vous vous êtes connecté. Dans la version qui a été vue dans les captures d’écran divulguées, il existe deux options, l’une active l’affichage de l’état pour tout le monde et l’autre utilise le dernier paramètre d’heure de connexion.

De cette façon, si, par exemple, vous avez configuré l’application pour que seuls certains contacts spécifiques puissent voir l’heure de votre dernière connexion, ces mêmes contacts seront ceux qui pourront voir si vous êtes en ligne. Si, autrement, personne ne peut voir la dernière fois que vous étiez en ligne, ils ne pourront pas non plus voir si vous êtes en ligne.

La fonctionnalité est encore en cours de développement et n’est pas disponible pour les utilisateurs. Cependant, il est déjà présent (bien que caché) dans la dernière version bêta de WhatsApp, vous pouvez donc vous inscrire pour vous assurer d’être parmi les premiers à recevoir les dernières nouvelles de l’application.