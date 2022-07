4 applications parfaites pour le Xiaomi Mi Band 7 : apprenez à tirer le meilleur parti de votre bracelet

Grâce à ces applications, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre bracelet intelligent.

Les applications pour le Xiaomi Smart Band 7 peuvent être vos meilleurs alliés pour profiter pleinement du bracelet intelligent Xiaomi. Il existe une grande variété d’applications et d’outils compatibles avec le Mi Band 7, et nous allons sélectionner les meilleurs. Tous sont entièrement compatibles avec le Xiaomi Smart Band 7.

Et si vous n’avez pas encore franchi le pas vers la dernière génération de smartband, rappelez-vous qu’à l’époque, nous avons également compilé les meilleures applications pour le Xiaomi Smart Band 4, le Xiaomi Smart Band 5 et le Smart Band 6.

Peu de gens le savent, mais il n’est pas nécessaire d’utiliser l’application Mi Fitness (Xiaomi Wear) pour pouvoir associer le bracelet au mobile, le configurer et afficher toutes les données qu’il collecte.

Xiaomi propose elle-même une application alternative, Zepp Life, qui remplace le Mi Fit classique et offre des fonctions intéressantes qui ne sont pas présentes dans Mi Fitness, comme la synchronisation avec Google Fit.

Bien que Xiaomi propose une bonne variété de visages de bracelets, il est toujours bon d’avoir accès à un catalogue encore plus large. Avec Mi Band 7 Watch Faces, vous pouvez télécharger de nombreux autres visages et les appliquer sur le bracelet en une seule touche. L’application est gratuite et est fréquemment mise à jour pour ajouter de nouvelles variantes.

Mi Band Finder est l’une de ces applications utiles pour le Xiaomi Mi Band 7, que vous préféreriez probablement ne jamais utiliser. Il permet de retrouver le bracelet en cas de perte ou de vol. Pour ce faire, il vous suffit de saisir l’adresse MAC Bluetooth du bracelet, ou d’effectuer une recherche depuis l’application pour trouver des bracelets à proximité.

Si l’application détecte le bracelet, la force du signal augmentera à mesure que vous vous en approcherez avec le mobile dans votre main. De cette façon, vous saurez où il se trouve.

Mi Band Maps, ou navigateur pour Mi Band, est l’une de nos applications préférées à utiliser avec le bracelet intelligent Xiaomi. Il vous permet d’afficher les indications de Google Maps directement sur l’écran du bracelet, une fonction que la série Mi Band n’inclut pas par défaut.

L’application est entièrement personnalisable et vous permet d’obtenir les directions de nos itinéraires en voiture et à pied, directement sur le poignet. Récemment, l’application a reçu une mise à jour pour ajouter la compatibilité avec le Xiaomi SMart Band 7.

