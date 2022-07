Oppo F21 Pro 5G et Reno7 5G obtiennent une mise à jour stable d’Android 12

Cette année, Oppo a fait du bon travail avec les mises à jour Android 12 et ColorOS 12. L’OEM publie Android 12 pour un lot de téléphones Oppo chaque mois. Plus tôt ce mois-ci, Oppo a partagé le calendrier selon lequel Android 12 sera disponible ce mois-ci pour les F21 Pro 5G et Reno7 5G. Et enfin, le ColorOS 12 stable basé sur Android 12 est maintenant déployé pour Oppo F21 Pro 5G et Oppo Reno7 5G.

Oppo Reno7 5G et Oppo F21 Pro 5G sont de nouveaux appareils lancés en 2022. Mais les deux téléphones sont livrés avec Android 11 par défaut. Le mois dernier en juin, Oppo a publié le programme bêta Android 12 pour les deux téléphones. Et exactement un mois plus tard, l’Android 12 stable pour Oppo F21 Pro 5G et Oppo Reno7 5G est maintenant disponible.

Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle apporte de nouvelles fonctionnalités ainsi que de multiples modifications. Ces fonctionnalités incluent un nouveau design inclusif, des icônes texturées 3D, adopte des widgets basés sur Android 12, de nouvelles fonctionnalités pour AOD, de nouveaux contrôles de confidentialité et de nombreuses autres fonctionnalités. Oppo a également emballé sa peau avec une grande liste de fonds d’écran esthétiques, vous pouvez télécharger ces murs ici. Outre ces changements, nous pouvons nous attendre à une mise à jour du correctif de sécurité.

Android 12 pour Oppo F21 Pro 5G

La mise à jour Android 12 pour Oppo F21 Pro 5G est actuellement déployée en Inde. Il sera bientôt disponible dans d’autres régions également. Si vous possédez Oppo F21 Pro 5G en Inde, vous devez mettre à niveau votre téléphone vers la version A.13/A.14 pour recevoir la mise à jour Android 12. La mise à jour est livrée avec la version C.26.

Android 12 pour Oppo Reno7 5G

La mise à jour Android 12 pour Oppo Reno7 5G est disponible en Indonésie avec la version build C.26. Il sera également disponible dans d’autres régions. Et si vous possédez l’appareil en Indonésie, assurez-vous de mettre à jour votre appareil vers la version A.15. Vous recevrez la mise à jour Android 12 OTA sur la version A.15.

Comment mettre à jour

Si vous utilisez déjà la version bêta d’Android 12, vous n’avez pas besoin de mettre à jour la version spécifiée pour obtenir la version stable d’Android 12.

Pour mettre à jour votre téléphone Oppo vers Android 12, rendez-vous sur Paramètres > Mise à jour du logiciel et recherchez la mise à jour. Une fois qu’il affiche le nouvel appareil, appuyez sur Télécharger et installer pour obtenir la dernière mise à jour.

Avant de mettre à jour votre téléphone vers Android 12, assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre appareil et de le charger à au moins 50 %.

