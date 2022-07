Cet ingénieur suisse a mis un connecteur USB-C sur un iPhone X, et maintenant aussi sur des écouteurs AirPods

Ce qu’Apple ne fait pas (bien qu’il le devrait), comme toujours le fait quelqu’un de la communauté.

21/07/2022 23:01

Hier, nous avons appris que quelques anciens employés d’Apple créent le portable du futur chez Humane, bien que la chose la plus intéressante que vous allez voir cette semaine liée au géant de Cupertino soit le travail d’un ingénieur inconnu nommé Ken Pillonel, et qu’à ce taux, il cessera bientôt d’être inconnu.

En effet, cet étudiant du Master en robotique de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, a réussi l’exploit de modifier avec succès un iPhone X pour ajouter un connecteur USB-C standard à la place du Lightning d’Apple, une tâche qui lui incombe désormais. étendu aux écouteurs AirPods -ou plutôt à son boitier de charge et de transport- comme nous l’ont dit les confrères de GSMArena.

Ce n’est pas la seule expérience curieuse de Pillonel, qui a également modifié un Samsung Galaxy A51 il y a quelques mois pour ajouter le connecteur Lightning, quelque chose que personne n’a demandé mais que l’ingénieur et étudiant a voulu essayer avec des projets également ouverts. , dans lequel il offre à la communauté leurs conceptions, croquis et matériaux utilisés pour que n’importe qui puisse démontrer que n’importe quel produit électronique Apple peut utiliser des connecteurs universels, peu importe les efforts de Cupertino, ou vice versa même si personne n’en a besoin ou ne veut l’essayer .

Comme vous l’avez peut-être vu, en plus, la vidéo commence par une petite blague gracieuseté d’Apple, alors que Ken Pillonel sort parler au téléphone avec un représentant de la firme californienne qui lui dit, littéralement, que « c’est moins cher de changer le boîtier » au cas où le port de charge Lightning des AirPods serait endommagé.

Passons au travail, Pillonel lui-même indique que les batteries AirPods sont très faciles à trouver et peu coûteuses à remplacer, même si pour le connecteur Lightning un boîtier de charge donneur sera en fait nécessaire puisque ces connecteurs ne sont pas facilement à vendre.

Ainsi, il a lui-même dû développer de toutes pièces une solution de connectique USB-C qu’il pourrait adapter, incluant un boîtier de remplacement car ouvrir celui du boîtier revient à le casser irrémédiablement.

Les créations de Ken Pillonel, disponibles pour ceux qui en ont besoin

Dans sa conception, on a pris soin de doter ses nouveaux AirPods d’un boitier avec un boîtier modulable qui se monte et se démonte, facilitant la maintenance future du connecteur ou des batteries. L’idée de Pillonel est d’aider à éviter l’obsolescence programmée et aux utilisateurs de récupérer leurs boîtiers de charge AirPods en cas de problème de connecteur ou de batteries, c’est pourquoi son développement est open source depuis le début.

Pour l’instant, le créateur dit qu’il n’est pas sûr de vendre des kits de ce développement, mais si vous êtes intéressé par un, vous pouvez vous inscrire sur son propre site Web pendant que Pillonel réfléchit à l’opportunité de produire ces kits de bricolage et à quel prix ils pourraient être vendu sur Internet.

Que vous soyez bricoleur ou non, au moins c’est intéressant comme exercice de conception et de démonstration qu’Apple, s’il le veut, peut…

