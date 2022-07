L’ASUS ZenFone 9 est un autre géant aux yeux énormes

ASUS anticipe son nouveau ZenFone 9 en fuites, un mobile à la coupe ‘premium’ et au design classique qui sera présenté le 28 juillet en Asie.

21/07/2022 21:01

L’ASUS Zenfone 8 a été présenté en mai 2021, donc ce nouveau ZenFone 9 de la marque taïwanaise arrivera quelques mois plus tard que prévu, bien qu’il divulgue maintenant beaucoup de ses détails pour nous ouvrir la bouche un autre poids lourd du catalogue Android qui s’affronteront au second semestre.

Cette fois, nous parlons d’un smartphone haut de gamme destiné au marché général, qui sera présenté après l’ASUS ROG Phone 6 que nous avons rencontré il y a quelques jours et qui rivalisera dans le secteur des jeux avec de très bonnes références de départ, certaines presque identiques à ceux de cet ASUS ZenFone 9, qui sera aussi vraiment l’un des smartphones les plus puissants du marché, bien que dans son boîtier sans accessoires de jeu ou un design criard avec des lumières LED.

En fait, c’est qu’ASUS est allé chercher l’inspiration à Shenzhen, avec un arrière très similaire à ceux de Huawei et Honor, présentant deux énormes cercles qui encadrent un système photographique assez proéminent dans la partie supérieure gauche d’un arrière élégant et propre, de couleur noir mat et vraisemblablement en verre.

Comme nous l’avons dit, le design est plus classique et nous ne trouvons pas beaucoup de trous pour la surprise, avec une façade optimisée au maximum et la caméra frontale située dans un trou dans le coin supérieur gauche du panneau, laissant un menton inférieur plus prononcé que habituel sur les appareils haut de gamme.

Nouveaux Asus ROG Phone 6 et Phone 6 Pro : ce sont les nouvelles bêtes gaming du constructeur taïwanais

Vous pouvez voir à quel point les caméras dépassent un peu du corps du smartphone, en notant que le capteur principal de 50 mégapixels est monté sur un cardan qui le stabilise optiquement sur six axes, tandis que les références à la technologie ZenTouch indiquent que le lecteur de doigt sera intégré au bouton d’alimentation sur le cadre latéral, pouvant y effectuer directement des gestes tels que le défilement dans l’interface ou les applications.

Très curieux, ASUS a intégré une prise audio standard dans un haut de gamme pour connecter nos écouteurs préférés par câble, une spécification qui tombe inexorablement de presque tous les mobiles premium. Les Taïwanais ont voulu marquer la note discordante.

ASUS ZenFone 9, fuite de la galerie de rendu

Quant au matériel, on dit en Asie qu’il montera un écran Samsung AMOLED avec une diagonale de 5,9 pouces, une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, animé par une plate-forme matérielle exceptionnelle qui commande le Snapdragon 8+ Gen1 de Qualcomm avec ses cœurs de 4 nanomètres dotés de la technologie TSMC, plus performants et puissants que ceux de Samsung.

Il n’y a pas de détails sur les configurations de mémoire, même si l’on suppose qu’elles dépasseront les 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une batterie de 4 300 mAh à charge rapide dont on ne connaît pas encore la puissance.

Nous savons qu’il aura deux caméras principales à l’arrière, à commencer par un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels monté sur un module de cardan de style direct, stabilisant optiquement le capteur sur 6 axes.

Zenfone 9 5G : Caractéristiques complètes

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+

OLED 5,9 pouces 120 Hz

IP68, 165g

50MP largeSony IMX766

Appareil photo ultra large 12MP Sony IMX363

12MP avant Sony IMX663

4300mAh, 30W

2 ans de mises à jour du système d’exploitation pic.twitter.com/aHOFkv2jEd — SnoopyTech (@snoopytech) 20 juillet 2022

Il aura une caméra arrière ultra grand angle pour l’accompagner, bien que ses spécifications ne soient pas connues, tandis qu’une construction de haute qualité avec certification IP68, double haut-parleur stéréo et connecteur audio-jack 3,5 millimètres en haut, évidemment, est confirmé de USB Type-C.

ZenTouch sera présent avec un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation qui permet de contrôler par gestes diverses actions sur le smartphone, comme le défilement sur les pages web ou dans les menus de l’interface.

Le nouveau ASUS ZenFone 9 devrait être prêt à être présenté le 28 juillet, dans une semaine exacte, en quatre couleurs au choix parmi bleu, blanc, crème et noir, avec divers accessoires qui faciliteraient l’expérience comme un étui avec la possibilité d’insérer un trépied, pour donner un exemple pratique…

Il ne reste plus qu’à attendre qu’il devienne officiel et à confirmer s’il sera officiellement vendu en France, et c’est parce qu’ASUS restreint beaucoup les marchés où il opère pour rechercher une rentabilité maximale pour son activité. S’il arrive et que son prix est attractif, regardez ce qu’ASUS peut réaliser avec un appareil de ce calibre… Bravo !

