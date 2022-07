Samsung met à jour deux autres Galaxy de milieu de gamme avec le correctif de sécurité de juillet 2022

Cette mise à jour arrive sur les Samsung Galaxy M53 5G et M62 au Brésil et en Russie avec les versions de firmware M536BXXU1AVG1 et M625FXXU2BVG1 respectivement.

21/07/2022 14:02

Samsung est devenu le premier constructeur à mettre à jour tous ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour deux mobiles de sa populaire série Galaxy A, le Galaxy A52 5G et le Galaxy A52s 5G, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur deux terminaux de la famille Galaxy M, le Samsung Galaxy M53 5G. et Galaxy M62.

Les Samsung Galaxy M53 5G et Galaxy M62 reçoivent le patch de sécurité de juillet

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de juillet sur le Galaxy M53 5G et le Galaxy M62 au Brésil et en Russie, même si elle devrait atteindre plus de pays, dont l’France, au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour arrive sur Galaxy M53 5G et Galaxy M62 dans ces deux régions avec les versions de firmware M536BXXU1AVG1 et M625FXXU2BVG1 respectivement, et les deux versions incluent le correctif de sécurité de juillet 2022, qui corrige plus de 60 vulnérabilités et sécurité liées à la confidentialité, corrige des bogues généraux et améliore la stabilité et les performances des terminaux.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy M et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Les 24 téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de juillet 2022

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.