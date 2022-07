Enfin, il est possible de déplacer WhatsApp d’Android vers iOS de manière entièrement gratuite et sans rien installer

WhatsApp nous permet déjà de transférer nos chats et données WhatsApp entre Android et iOS gratuitement et sans rien installer

21/07/2022 13:01

Comme nous l’avions prévu il y a un moment, il est enfin possible de transférer gratuitement des données WhatsApp d’Android vers iOS, sans utiliser d’outils tiers et de manière très simple.

WhatsApp a récemment officialisé la possibilité de déplacer WhatsApp entre Android et iOS, de sorte qu’il est beaucoup plus facile de passer d’Android à iPhone sans craindre de perdre des conversations, des informations de compte, une photo de profil et bien plus encore.

Comment transférer votre WhatsApp d’Android vers iOS étape par étape

Gardez à l’esprit que, pour transférer des données entre Android et iOS, il est d’abord nécessaire de répondre à une série d’exigences. Sinon, la fonction de transfert de données ne sera pas disponible. Ces exigences sont collectées sur la page du service d’aide de WhatsApp, et nous les avons compilées ci-dessous :

L’appareil Android doit être équipé d’Android 5 Lollipop, SDK 21 ou version ultérieure.

Vous devez avoir iOS 15.5 ou version ultérieure installé sur votre iPhone.

L’application Switch to iOS doit être installée sur votre téléphone Android.

Vous devez avoir WhatsApp pour iOS version 2.22.10.70 ou ultérieure installé sur le nouveau téléphone.

Vous devez avoir la version 2.22.7.74 ou ultérieure de WhatsApp Android installée sur votre ancien téléphone.

Sur le nouvel appareil, vous devez utiliser le même numéro de téléphone que celui utilisé sur l’ancien.

Pour vous connecter à l’application Move to iOS et migrer les données de votre téléphone Android, votre iPhone doit être neuf de l’usine ou réinitialisé aux paramètres d’usine.

Les deux appareils doivent être connectés au chargeur.

Les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi, ou vous devez connecter l’appareil Android au point d’accès Wi-Fi de l’iPhone.

Comment transférer des données de l’iPhone vers Android (et ne pas mourir en essayant)

Si vous remplissez toutes les conditions indiquées par WhatsApp, il vous suffit de lancer le processus de migration pour commencer à transférer toutes les données du compte WhatsApp d’Android vers l’iPhone. Voici les étapes que vous devez suivre :

Ouvrez l’application Passer à iOS sur votre téléphone Android et suivez les instructions à l’écran. Un code s’affichera sur l’iPhone. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code sur votre téléphone Android. Appuyez sur Continuer et suivez les instructions à l’écran. Sur l’écran Transférer des données, sélectionnez WhatsApp. Appuyez sur DÉMARRER sur le téléphone Android et attendez que WhatsApp prépare les données pour l’exportation. Une fois ce processus terminé, vous serez déconnecté du téléphone Android. Appuyez sur SUIVANT pour revenir à l’application Déplacer vers iOS. Appuyez sur CONTINUER pour transférer les données du téléphone Android vers l’iPhone et attendez que Déplacer vers iOS confirme que le transfert est terminé. Installez la dernière version de WhatsApp depuis l’App Store. Ouvrez WhatsApp et connectez-vous avec le même numéro de téléphone que vous avez utilisé sur votre ancien appareil. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur Commencer et attendez que le processus soit terminé. Lorsque vous aurez terminé d’activer le nouvel appareil, vous pourrez voir toutes vos discussions.

C’est tout. Comme vous pouvez le voir, le processus est très simple et, une fois terminé, toutes les données transférées seront disponibles sur votre iPhone. Gardez à l’esprit que le transfert de données est crypté, donc WhatsApp ne peut pas y accéder. De plus, toutes les informations seront conservées sur l’appareil Android au cas où vous auriez besoin de récupérer des données ultérieurement.

La seule information qui ne se transfère pas d’une plateforme à l’autre, aujourd’hui, est l’historique des appels WhatsApp.