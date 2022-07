Les appels vidéo WhatsApp vont très bientôt être remplis d’avatars virtuels

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de créer votre propre avatar virtuel et de l’utiliser dans les appels vidéo.

21/07/2022 12:02

Poco a poco empezamos a ver las primeras consecuencias de la incursión de Facebook en el metaverso y su consiguiente cambio de nombre a Meta, ya que, acabamos de conocer, gracias al medio especializado WABetaInfo, que las videollamadas de WhatsApp van a llenarse da avatares virtuales très vite.

Selon cette fuite, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.16.11, cache une fonction grâce à laquelle vous pouvez créer un avatar virtuel dans le style de Facebook Bitmoji à utiliser dans les appels vidéo.

L’arrivée des avatars virtuels dans les appels vidéo WhatsApp se rapproche

Lorsque nous vous avons parlé de la mise à jour WhatsApp pour Android Beta avec le numéro de version 2.22.15.5, nous vous avons déjà dit que le client de messagerie travaillait sur une fonction qui vous permettrait de créer votre propre avatar virtuel à utiliser dans les appels vidéo et maintenant, nous peut confirmer que ceux-ci seront très similaires aux avatars 3D de Facebook et que, de plus, cette nouvelle fonctionnalité vous permettra également de créer des stickers à partir dudit avatar virtuel.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes, une fois cette nouvelle fonctionnalité disponible, vous verrez une nouvelle option dans les paramètres de WhatsApp appelée Avatar à partir de laquelle vous pouvez créer votre propre avatar en cliquant sur le bouton Créer votre avatar.

Lors de la création d’un avatar, vous pouvez en personnaliser certains aspects tels que le teint, les vêtements, la couleur des cheveux, la coiffure, la posture et même les expressions faciales.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp en est encore à ses débuts de développement et nous ne savons toujours pas quand elle commencera à atteindre les utilisateurs de la version bêta.

WhatsApp travaille sur une fonction qui vous permettra de réagir aux états avec des emojis

Dans tous les cas, si vous souhaitez essayer à la fois cette nouvelle fonctionnalité et d’autres qui viendront dans le futur avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta dès que possible.