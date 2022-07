Le prochain Samsung Galaxy A pourrait se passer d’un de ses appareils photo

Un rapport récent du point de vente coréen The Elec révèle que Samsung supprimera le capteur de profondeur dans les futurs Galaxy A24, A34 et A54.

21/07/2022 10:01

Samsung équipe généralement ses terminaux de franchise au sein du milieu de gamme, le Galaxy A, d’un ensemble de quatre caméras qui comprend un capteur principal, un capteur ultra grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur.

Mais voilà, grâce au média spécialisé SammMobile, on vient d’apprendre que le prochain Samsung Galaxy A pourrait se passer d’un de ces appareils photo.

Le futur Samsung Galaxy A n’aura pas de capteur de profondeur

Un rapport récent du média coréen The Elec révèle que Samsung a décidé de retirer le capteur de profondeur des caméras de ses prochains terminaux de la série Galaxy A et, ainsi, les futurs Samsung Galaxy A24, Galaxy A34 et Galaxy A54 auront un triple module de caméras composées d’un capteur principal, d’un capteur ultra grand angle et d’un capteur macro.

Plus précisément, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Samsung Galaxy A24 sera équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand angle de 8 mégapixels et d’une macro de 5 mégapixels, le Galaxy A34, quant à lui, aura un appareil photo principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels et enfin, le Galaxy A54 disposera d’un ensemble de caméras composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels.

Selon cette fuite, avec cette décision, Samsung veut réduire les coûts associés à la caméra de profondeur et concentrer ses efforts sur le développement du reste des capteurs.

Si cela finit par se produire et que Samsung élimine le capteur de profondeur des caméras de ses smartphones de milieu de gamme, l’idéal serait de le remplacer par un téléobjectif, car, de cette manière, il augmenterait le niveau photographique du Galaxy A .