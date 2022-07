LG G8x ThinQ reçoit une mise à jour stable d’Android 12

LG apporte Android 12 à la variante globale LG G8x ThinQ. La marque n’est plus sur le marché des smartphones, mais comme promis, elle déploie à temps des mises à jour logicielles sur les téléphones éligibles. Jusqu’à présent, un tas de téléphones LG ont reçu la mise à jour stable d’Android 12 et maintenant le LG G8X Think rejoint également la fête. Découvrons tout sur Android 12 pour LG G8x ThinQ.

LG V60 ThinQ, LG V50S ThinQ, LG Q92 5G et LG Velvet sont quelques-uns des smartphones de LG qui ont déjà reçu la mise à jour stable d’Android 12 au cours des derniers mois. Et près de deux mois plus tard, un autre téléphone LG reçoit la mise à jour stable d’Android 12. Le LG G8x ThinQ recevrait la mise à jour Android 12 qui a été confirmée par plusieurs utilisateurs. Il s’agit de la troisième et peut-être de la dernière mise à jour majeure pour le LG G8x ThinQ.

Android 12 pour le LG G8x ThinQ est livré avec le numéro de build SKQ1.211103.001 en Inde. La mise à jour est également disponible dans d’autres régions, dont l’Europe. Plusieurs utilisateurs ont confirmé qu’ils avaient déjà reçu la mise à jour ou mis à jour vers Android 12 via Bridge.

En parlant de changements et de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour Android 12 pour le LG G8x ThinQ est livrée avec le Jcorrectif de sécurité Android juin 2022. Et il apporte également de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités telles que de nouveaux widgets, des améliorations de l’interface utilisateur, etc. Découvrez toutes les fonctionnalités ici.

Comme nous l’avons mentionné, Android 12 est disponible dans de nombreuses régions, dont l’Inde et l’Europe, si vous venez des régions mentionnées, vous devriez bientôt obtenir la mise à jour. La mise à jour LG G8x ThinQ Android 12 OTA est déployée par lots, il peut donc prendre un certain temps pour atteindre tous les appareils éligibles. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans les paramètres de mise à jour logicielle. Mais si vous voulez la mise à jour immédiatement, vous pouvez utiliser l’outil LG Bridge pour mettre à jour votre téléphone manuellement à l’aide d’un PC.

LG avait l’habitude d’apporter une technologie intelligente et innovante à ses smartphones. L’année dernière, la société a partagé le concept de téléphone avec un écran enroulable lors de l’événement CES. Mais bientôt l’OEM a annoncé sa sortie du marché. Et il y a quelques jours, nous avons pu voir un Téléphone LG fonctionnel avec écran enroulable. Cela nous a rappelé à quel point LG était bon avec ses produits tels que les téléphones à double écran et sans oublier les mods.

