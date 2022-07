Les entreprises ne sont jamais trop petites pour gérer et protéger correctement leurs appareils

De nos jours, lorsqu’un entrepreneur décide de créer une entreprise, les tout premiers actifs qu’il doit acheter sont un ordinateur et un téléphone (idéalement un iPhone).

Cela est vrai pour toutes les entreprises du monde moderne, car nos appareils sont ce qui nous relie à nos équipes, clients, fournisseurs, banques et tout le reste.

Et une fois qu’une entreprise se développe, l’ajout de nouveaux appareils à son parc de travail augmente de façon exponentielle. Pour chaque nouvel employé embauché, au moins un nouvel appareil est ajouté à une organisation. Dans le même temps, cela ajoute également un appareil supplémentaire avec accès à des données sensibles et le potentiel d’être utilisé pour compromettre toute une entreprise.

Malheureusement, les petites entreprises n’adoptent généralement pas les meilleures pratiques et les outils de base pour gérer et protéger leurs appareils. C’est jusqu’au jour où un problème matériel se pose et cela devient un énorme problème.

À ce moment-là, la quantité de travail nécessaire pour compiler un inventaire précis de tous les appareils utilisés pour le travail, les amener à une solution de gestion centralisée, valider ce qui est installé sur chaque appareil, s’assurer que tous les systèmes d’exploitation et les applications installées sont corrigés, adopter un point de terminaison solution de sécurité (antivirus) et solution de sécurité en ligne est massive. Sans parler des perturbations potentielles que cela peut entraîner pour la productivité.

Parmi les 10 meilleurs conseils de cybersécurité pour les petites entreprises publiés par la Federal Communications Commission (FCC), six peuvent être facilement atteints en adoptant une bonne solution pour la gestion et la sécurité des appareils :

Protégez les informations, les ordinateurs et les réseaux contre les cyberattaques

Assurez la sécurité du pare-feu pour votre connexion Internet

Créer un plan d’action pour les appareils mobiles

Faire des copies de sauvegarde des données et informations importantes de l’entreprise

Contrôlez l’accès physique à vos ordinateurs et créez des comptes utilisateurs pour chaque employé

Limitez l’accès des employés aux données et aux informations, limitez l’autorisation d’installer des logiciels.

Malheureusement, les fournisseurs de logiciels spécialisés dans la gestion des appareils et les solutions de sécurité ne se concentrent normalement que sur les clients moyens et grands, avec des centaines ou des milliers d’appareils et d’employés. Ces vendeurs pratiquent des prix prohibitifs pour un budget de petite entreprise. Cependant, ce n’est pas un problème pour les petites entreprises utilisant des appareils Apple.

Mosyle, société spécialisée dans la gestion et la protection des appareils Apple (Mac, iPhone, iPad et AppleTV) utilisés au travail, propose une solution très efficace à un prix abordable. Mosyle propose même une version GRATUITE de sa plateforme pour les clients possédant moins de 30 appareils mobiles.

Découvrez ci-dessous comment Mosyle s’attaque directement aux principaux problèmes rencontrés par les petites entreprises :

Intégration et configuration personnalisées: Les petites entreprises n’ont normalement pas de personnel informatique dédié au sein de leur personnel, de sorte que toute la responsabilité initiale liée à l’informatique incombe au propriétaire ou à un autre employé en tant que « projet parallèle ». Mais la réalité est que les propriétaires de petites entreprises n’ont ni le temps ni la bande passante pour apprendre et développer des compétences en matière de gestion et de sécurité des appareils. Dans cet esprit, Mosyle propose une intégration personnalisée et une configuration de compte gratuites pour tous les nouveaux clients. Informez simplement l’équipe d’intégration de Mosyle de votre entreprise et de vos préoccupations et ils s’assureront que votre compte Mosyle est automatiquement configuré en fonction de vos besoins et de vos objectifs.

Automatisation complète: Les petites entreprises doivent être très sensibles à l’allocation du temps et il n’est pas raisonnable d’investir des heures précieuses dans la gestion des appareils et dans l’exécution de vérifications et d’actions manuelles. Avec Mosyle, une fois qu’un compte est configuré, tout fonctionnera en pilote automatique, littéralement. À partir de là, ajouter un nouvel appareil à votre flotte d’entreprise est aussi simple que de donner à un nouvel employé un nouvel appareil toujours dans la boîte. Le nouvel employé l’allume simplement, se connecte à Internet et Mosyle gère automatiquement tout le reste sans aucune action manuelle. C’est une gestion, une conformité et une sécurité complètes avec zéro heure de travail nécessaire. Pour les employés distants, c’est encore plus facile. Les entreprises peuvent simplement acheter des appareils directement en ligne sur l’Apple Business Store et expédier l’appareil entièrement configuré à l’adresse d’un nouvel employé. De plus, les licences Mosyle peuvent être achetées avec des appareils directement sur le Business Store d’Apple.

Assistance illimitée: Une fois le compte Mosyle d’une entreprise configuré et exécuté automatiquement, les entreprises n’auront plus grand-chose à faire pour le maintenir. Cependant, lorsque l’entreprise souhaite modifier ou appliquer de nouvelles politiques sur les appareils, ou lorsqu’Apple introduit de nouvelles fonctionnalités avec les mises à jour du système d’exploitation, l’accès illimité à des experts n’a pas de prix. Mosyle offre un accès gratuit et illimité à tous les clients pour garantir une expérience supérieure à mesure qu’ils grandissent et que la technologie évolue.

Plate-forme unifiée Apple: Mosyle est le seul fournisseur à proposer une plate-forme unifiée Apple qui combine des logiciels critiques de gestion et de terminaux qu’une petite entreprise aurait généralement besoin d’acheter indépendamment, tels que des solutions de gestion des périphériques, de sécurité des terminaux (antivirus) et de confidentialité et de sécurité en ligne (filtrage Web). . Avec l’approche Apple Unified Platform, une petite entreprise adopte une solution unique qui répond et automatise tous ses besoins en appareils Apple.

Échelle d’entreprise, prix pour les petites entreprises: Mosyle propose le prix le plus bas du marché pour garantir aux petites entreprises l’accès à des solutions de très haute qualité à un coût adapté à tous les budgets. Et ça va encore mieux. Mosyle propose GRATUITEMENT sa solution complète de gestion des appareils pour tout client gérant jusqu’à 30 appareils. Si vous avez besoin de plus de 30 appareils, l’achat de licences Mosyle est également très simple. Les clients peuvent facilement s’abonner en quelques clics.

Illimité Évolutivité: Un objectif commun pour de nombreuses petites entreprises est de démarrer lentement et de croître. Bien que les produits, les flux de travail et les prix de Mosyle soient très conviviaux pour les petites entreprises, parmi les plus de 33 000 clients de Mosyle figurent certaines des plus grandes flottes d’appareils Apple, y compris des clients individuels gérant des dizaines de milliers d’appareils Apple sur des marchés très sensibles. Peu importe la croissance d’une organisation, Mosyle sera toujours prêt à offrir les meilleures solutions pour toutes les étapes d’une entreprise.

Les petites entreprises n’utilisant plus d’appareils Apple doivent souffrir d’une gestion et d’une sécurité médiocres des appareils. Mosyle rend la gestion et la protection des appareils de travail dès le départ accessibles et abordables pour toutes les entreprises. Alors, quel est le bon moment pour une petite entreprise de commencer à gérer et à protéger ses appareils ? Facile. Lorsqu’ils achètent leur premier appareil.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :