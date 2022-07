7 produits Xiaomi "pas intélligent" qui vous surprendra par son utilité

Un rasoir, un mini-aspirateur, un coupe-ongles… Connaissiez-vous tous ces produits ?

Des fleuves d’encre ont coulé sur le vaste catalogue de Xiaomi, qu’allons-nous vous dire ! Les têtes pensantes de ceux de Shenzen créent à une vitesse vertigineuse et, au-delà des téléphones portables et de leur écosystème d’objets connectés, il est possible de trouver les produits les plus incroyables. Car oui, on a tous remarqué que Xiaomi a une friteuse à air chaud ou une brosse à dents électrique mais… saviez-vous qu’ils ont un coupe-ongles ?

Aujourd’hui, nous allons vous montrer 7 produits Xiaomi différents et quelque chose de plus minoritaire que ceux que l’on peut trouver dans les magasins officiels de la firme en Amérique latine. Bien sûr, ne soyez pas surpris de les voir sur AliExpress, car tous ont fait un carton en Asie, un jalon qui garantit qu’ils sont le cadeau parfait pour un My fan ou une très bonne gâterie estivale.

Si vous êtes intéressé par l’un d’entre eux, sachez que vous pouvez les acheter sur AliExpress même avec des remises occasionnelles. Ils sont plus utiles que vous ne le pensez !

7 produits Xiaomi que vous ne connaissiez peut-être pas : laissez-vous surprendre !

Rasoir électrique Xiaomi Mijia S600. Présenté il y a quelques mois, il s’agit du dernier rasoir électrique de la marque, un petit bijou au design élégant adapté à tous les types de barbes. Il est composé d’un corps en aluminium complètement étanche et de têtes en acier inoxydable chirurgical. Mieux encore, il se recharge via USB-C pendant quelques heures, accumulant une autonomie allant jusqu’à 60 rasages.

Rasoir électrique Xiaomi Mijia S600

Xiaomi Mijia H100. De plus, pour un peu plus de 30 euros, vous pouvez vous procurer le Mijia H100, l’un des séchoirs les plus vendus de la marque, qui est d’ailleurs entièrement pliable. Il atteint une puissance allant jusqu’à 1600W et dispose d’une protection contre la surchauffe ainsi que d’un design aérodynamique avec réduction du bruit.

Xiaomi Mijia H100

Mon aspirateur. Un autre produit officiel particulièrement intéressant à avoir à la maison est le Mi Vacuum Cleaner, un mini-aspirateur portable avec lequel nous pouvons nettoyer le canapé, la voiture ou le clavier de l’ordinateur d’une manière aussi simple que pratique. Emmenez-le d’ici à là et profitez de ses 13 000 pascals de puissance.

Mon aspirateur

Stylo Xiaomi. Au cas où vous voudriez vous faire plaisir (autrement dit, dépenser le minimum), vous avez le stylet Xiaomi pour moins de 3 euros. Il est livré avec un design minimaliste qui crie « Xiaomi! » aux quatre vents et en trois couleurs d’encre au choix.

Stylo Xiaomi

Coupe-ongles Xiaomi. Se couper les ongles avec style est possible, surtout si vous utilisez le coupe-ongles orange signature (ne me dites pas que ce n’est pas magnifique). En plus d’être en acier inoxydable, il est livré avec un petit récipient dans lequel ranger les clous, vous éviterez ainsi qu’ils ne se retrouvent là où ils ne devraient pas. Il ne coûte que 2,60 euros mais vous pouvez aussi payer un peu plus et l’acheter dans un pack spécial avec des ciseaux, une lime et un étui assorti, le tout pour un peu plus de 10 euros.

Coupe-ongles Xiaomi

Centrifugeuse portable Xiaomi. Faites-vous partie de ces personnes qui ont du mal à manger les cinq portions de fruits et légumes chaque jour ? Simplifiez et respectez l’habitude avec ce gadget Xiaomi, grâce auquel vous pouvez préparer des smoothies et des jus où vous le souhaitez. Une seule charge suffit pour une douzaine de mouture jusqu’à 300 millilitres.

Centrifugeuse portable Xiaomi

Suppresseur de peluches Xiaomi. Nous terminons la compilation de gadgets surprenants mais utiles avec le dissolvant de peluches Xiaomi, avec lequel vous pouvez supprimer ce qui précède de tous les types de tissus. Il est capable de fonctionner pendant 90 minutes sur une seule charge et a une conception spéciale qui l’empêche d’endommager les vêtements.

Suppresseur de peluches Xiaomi

