OnePlus 10T 5G fera ses débuts le 3 août avec la surprise d’OxygenOS 13

Il semble qu’août sera un mois de premières chez OnePlus, pardonnez la redondance.

20/07/2022 21:08

Les dernières fois pour OnePlus ont été étranges, différentes pour une entreprise habituée à gérer le battage médiatique mieux que quiconque, mais qui est maintenant plongée dans un processus de reconversion qui l’amènera, profitant des synergies avec OPPO, à devenir un géant de plus au sein de cette industrie du smartphone.

Peut-être pour cette raison, le nouveau OnePlus 10T 5G a été trop dissimulé, nous faisant même spéculer à plusieurs reprises qu’il ne serait jamais présenté, mais rien n’est plus éloigné de la vérité car en effet la prochaine génération ’10T’ de OnePlus est prête pour son lancement, qui aura lieu le mercredi 3 août prochain lors d’un événement mondial depuis New York.

Au cas où vous voudriez le suivre en direct, la présentation du OnePlus 10T aura lieu vers 16h00 en France le 3 août, avec Pete Lau à la barre et une surprise supplémentaire, car dans cet événement nous ne rencontrerons pas seulement le nouveau smartphone de coupe premium de la société chinoise, mais aussi OxygenOS 13 sera officiellement lancé.

Le 3 août, la prochaine étape de notre évolution.

Vous êtes invité à #EvolveBeyondSpeed avec le #OnePlus10T 5G. – OnePlus (@oneplus) 20 juillet 2022

Ici, nous vous laissons un lien avec toutes les informations sur l’événement sur le site officiel de OnePlus, qui nous offre également la possibilité de vous inscrire pour recevoir toutes les informations avant tout le monde sur le lancement de ce OnePlus 10T 5G et le nouveau firmware OxygenOS 13 :

Événement de lancement OnePlus 10T 5G, toutes les informations

Ce serait le coup de maître de OnePlus pour imiter le succès de Xiaomi et Redmi

OnePlus 10T 5G et OxygenOS 13, tout ce que l’on sait

A partir du nouveau firmware OnePlus, il semblerait que le constructeur veuille continuer à exploiter les ressources « empruntées » à OPPO et sa personnalisation ColorOS, même s’il conservera le nom OxygenOS pour éviter les malentendus en avertissant ses utilisateurs que « OxygenOS 13 conserve les fonctions de OnePlus que vous aimez. »

L’évolution nous préparera pour Android 13, mais en maintenant et en améliorant les options d’affichage permanent et le « mode Zen » et en introduisant de nouvelles fonctionnalités et optimisations que nous découvrirons lors de l’événement du 3 août.

Le pire, c’est qu’OxygenOS 13 sortira dans un premier temps exclusivement pour le OnePlus 10 Pro, arrivant plus tard sur le nouveau OnePlus 10T 5G avec lequel il partagera la vedette.

Vous êtes invité à la fête. pic.twitter.com/GPqVKLHAFV – OnePlus (@oneplus) 19 juillet 2022

En ce qui concerne le smartphone, le OnePlus 10T 5G, il est apparu que l’appareil partira d’une plate-forme matérielle avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 comme protagoniste, avec sa lithographie TSMC 4 nanomètres plus efficace et plus puissante, accompagnée pour l’occasion de 8, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5.

Nous savons déjà que OnePlus aime la rapidité et la fluidité de ses systèmes, alors assurez-vous d’avoir la mémoire UFS 3.1 de la plus haute qualité, jusqu’à 256 ou 512 Go, avec une batterie de 4 800 mAh pour alimenter l’ensemble pouvant être chargé jusqu’à 150 watts de puissance.

Pour son écran, un panneau Samsung AMOLED E4 serait incorporé, avec 6,7 pouces de diagonale, la technologie LTPO 2.0 et une résolution FHD + 1 080p, pouvant se rafraîchir avec une fréquence allant jusqu’à 120 hertz.

La section multimédia serait en charge d’un appareil photo de 50 mégapixels accompagné d’un capteur ultra grand angle de 16 MP et d’un capteur macro de 2 MP, nous ne savons toujours pas s’ils sont également signés Hasselblad, même si nous supposons qu’il en sera ainsi. En façade, dans un trou, on verra un autre capteur de 32 mégapixels.

Pour l’instant, nous devrons attendre des confirmations, mais il semble que ce OnePlus 10T 5G sera l’un des principaux protagonistes de la seconde moitié de l’année, ainsi qu’un excellent candidat pour la meilleure recommandation parmi les Android haut de gamme les plus puissants. , mais coupé plus abordable… Au moins ça sonne intéressant !

OnePlus 10 Pro, test : laisser passer l’OPPO-rtunity pour briller