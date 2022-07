HomePod Software 15.6 ajoute la prise en charge de la reconnaissance vocale en japonais, cantonais et mandarin

Le logiciel HomePod 15.6 vient de sortir – et il y a en fait des nouvelles sur ce qui a changé avec ce système d’exploitation. À partir de là, Apple ajoute trois nouvelles langues avec prise en charge de la reconnaissance vocale.

Selon les notes de version de HomePod Software 15.6, le haut-parleur intelligent ajoute «la prise en charge de la reconnaissance vocale Siri en chinois mandarin (Chine continentale, Taïwan), cantonais (Chine continentale, Hong Kong) et japonais (Japon). De plus, cette mise à jour inclut également des améliorations de performances et de stabilité.

Apple a lentement ajouté la reconnaissance vocale aux langues déjà connues du HomePod. Avec HomePod Software 15.4, par exemple, la société a ajouté le support néerlandais.

Avec HomePod 15.3, Apple a activé la prise en charge multi-utilisateurs pour les utilisateurs avec Siri configuré en italien et également en anglais parlé en Inde. Auparavant, avec HomePod 15.2, la société avait ajouté la même fonctionnalité mais pour les germanophones.

Au cours de l’année écoulée, Apple a étendu la disponibilité du HomePod mini à de nombreux pays, tels que l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande.

Apple teste actuellement le logiciel HomePod 16. Bien que la société ait ajouté la première version bêta publique du système d’exploitation, on ne sait pas ce qui change, car la société n’a pas non plus reconnu les nouveautés de tvOS 16 et Apple TV lors de son discours d’ouverture WWDC 2022.

Parallèlement au logiciel HomePod 15.6, Apple publie iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7, tvOS 15.6 et macOS 12.5 Monterey. Tous ces systèmes d’exploitation apportent des corrections de bogues et quelques améliorations alors qu’Apple lance un grand cycle de nouvelles avec iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et macOS 13 Ventura.

