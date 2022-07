Apple publie la mise à jour watchOS 8.7 au public

Après des mois de tests, Apple lance enfin la mise à jour watchOS 8.7 au public. Oui, vous pouvez l’installer librement sur votre Apple Watch. La nouvelle mise à jour incrémentielle n’est rien de plus qu’une mise à niveau d’amélioration du système, oui, ne vous attendez pas à de nouvelles fonctionnalités de watchOS 8.7. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour stable de watchOS 8.7.

Outre l’Apple Watch, les autres produits Apple ont également repris le nouveau logiciel, iPhone et iPad reçoivent iOS 15.6 et iPadOS 15.6. Alors que l’Apple TV prend en charge la mise à niveau de tvOS 15.6 et que les utilisateurs de Mac peuvent mettre à niveau leurs systèmes vers macOS 12.5. S’en tenir à watchOS 8.7, puis Apple lance la nouvelle mise à jour de l’Apple Watch avec un 19U66 numéro de build et pèse environ 185 Mo. Oui, il s’agit d’une petite mise à niveau par rapport aux versions précédentes et vous pouvez l’installer rapidement sur votre montre.

En parlant des changements, comme je l’ai dit plus tôt, il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités importantes avec le watchOS 8.7, les notes de publication d’Apple, alias le journal des modifications, indiquent des améliorations à l’échelle du système et des corrections de bogues. C’est évident car nous avons déjà accès à la prochaine génération de watchOS 9, découvrez toutes les fonctionnalités disponibles sur le prochain watchOS 9. Voyons maintenant les étapes à suivre pour mettre à niveau votre Apple Watch vers watchOS 8.7.

Installer la mise à jour watchOS 8.7 sur Apple Watch

Comme je l’ai dit plus tôt, assurez-vous de mettre à jour votre iPhone vers iOS 15.6, une fois que votre iPhone fonctionne avec le dernier logiciel, vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch vers watchOS 8.7. Voici les étapes que vous pouvez suivre pour mettre à jour votre Apple Watch vers la nouvelle version.

Dans un premier temps, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter les termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer. C’est ça.

