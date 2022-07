Apple lance iOS 15.6 et iPadOS 15.6 au public

Après cinq mises à jour bêta et deux versions de release candidate, Apple publie enfin iOS 15.6 et iPadOS 15.6 au public. Ainsi, après une longue attente, les utilisateurs qui n’ont pas installé la version bêta peuvent désormais mettre à jour vers la nouvelle version iOS 15.6. La dernière version publique d’iOS 15.5 est sortie il y a environ un mois, vous êtes donc nombreux à attendre une nouvelle mise à jour. Découvrons tout sur les nouvelles mises à jour iOS 15.6 et iPadOS 15.6.

La semaine dernière, Apple a publié les versions candidates d’iOS 15.6 ainsi que la version bêta publique d’iOS 16. Et toutes les bonnes choses seront désormais disponibles dans iOS 16 et non dans la version iOS 15. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs aimeraient changer le profil bêta en iOS 16 pour essayer les nouvelles fonctionnalités. Eh bien, il n’est actuellement pas assez stable pour être installé. Vous pouvez vérifier ici si vous devez installer la version bêta d’iOS 16 ou non.

Outre iOS 15.6 et iPadOS 15.6, Apple a également publié watchOS 8.7, tvOS 15.6, macOS 12.5 et HomePodOS 15.6. iOS 15.6 et iPadOS 15.6 portent le même numéro de build 19G71. La mise à jour pèse différemment selon l’appareil et la version iOS d’où vous venez. Il pèse environ 520 Mo sur les iPhones des séries 12 et 13.

Désormais, en ce qui concerne les changements et les nouvelles fonctionnalités, iOS 15.6 n’apporte aucun changement majeur, à l’exception des nouvelles fonctionnalités de Live Sports. Cela est évident car la version bêta d’iOS 16 est sortie le mois dernier et Apple inclura de nouvelles fonctionnalités sur une mise à jour majeure plutôt que sur une mise à jour incrémentielle. Cependant, il est livré avec quelques modifications mineures que vous pouvez trouver ci-dessous.

Fonctionnalités iOS 15.6 – Nouveautés

L’application TV ajoute la possibilité de redémarrer un jeu de sport en direct déjà en cours et de mettre en pause, de rembobiner ou d’avancer rapidement

Résout un problème où les paramètres peuvent continuer à afficher que le stockage de l’appareil est plein même s’il est disponible

Résout un problème qui peut ralentir ou arrêter de répondre les appareils braille lors de la navigation dans le texte dans Mail

Résout un problème dans Safari où un onglet peut revenir à une page précédente

Parallèlement à ces modifications, iOS 15.6 inclut également des correctifs tels que la correction d’un bogue de stockage, des problèmes avec les appareils Braille et quelques autres. Si nous trouvons d’autres modifications, nous les ajouterons à la liste. Vous pouvez également nous informer des nouveaux changements dans la section des commentaires.

Si vous utilisez la version bêta d’iOS 15.5, vous devez avoir reçu la mise à jour. Vous pouvez vérifier la mise à jour en allant sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Les utilisateurs d’iOS 15.6 Release Candidate n’ont pas besoin de mettre à niveau car il s’agit de la même version. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer le profil bêta de votre appareil.

Avant de mettre à jour votre iPhone ou iPad, assurez-vous de le charger à 50 % et de faire une sauvegarde. Si vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta d’iOS 16 avec des modifications majeures et de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez consulter ce guide pour installer iOS 16 bêta.

