L’application horloge de votre Xiaomi est sur le point de changer complètement

L’une des applications MIUI les plus utilisées reçoit une mise à jour majeure de la conception

20/07/2022 19:01

Xiaomi a commencé à mettre à jour l’application d’horloge incluse dans ses mobiles avec MIUI. Comme indiqué sur le portail spécialisé, MIUIes, la société a mis à jour l’application vers la version 13.25.0, introduisant une interface utilisateur renouvelée.

Pour le moment, les modifications ne sont visibles que dans la version chinoise de MIUI. Cependant, il faut s’attendre à ce que, tôt ou tard, Xiaomi apporte les nouvelles de son application d’horloge au reste des versions MIUI disponibles dans le monde.

L’application d’horloge de Xiaomi change pour la première fois depuis des années

Grâce aux images partagées par le portail susmentionné, cette nouvelle version de l’application MIUI Clock introduit un look plus moderne, avec des menus et des composants repensés mieux adaptés aux lignes esthétiques de MIUI 13.

Comme vous pouvez le voir, l’interface de l’application conserve le format de carrousel horizontal, pouvant accéder aux différentes sections de l’application en glissant vers la droite ou vers la gauche sur l’écran. Cependant, par rapport à la version actuelle, les changements de conception sont perceptibles, car les icônes qui représentaient chaque catégorie ont été supprimées, et maintenant son nom est affiché sur la barre supérieure.

Pour le moment, seules les personnes qui ont la version chinoise de MIUI sur leurs appareils peuvent voir les changements sur leurs appareils. L’application Clock dans sa version 13.25.0 accompagne la version 22.7.19 de MIUI 13, qui devrait tôt ou tard franchir les frontières de la Chine et atterrir sur le marché mondial.