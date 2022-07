Le projet de loi américain sur les subventions aux puces « vital pour l’usine TSMC en Arizona » passe un nouveau vote au Sénat

Un projet de loi sur les subventions aux puces de 52 milliards de dollars américains a été adopté de manière convaincante par un nouveau vote du Sénat, avec 64 voix pour et seulement 34 contre. Apple a déclaré que la subvention était « vitale » pour la construction d’une usine de fabrication de puces TSMC en Arizona, qui devrait fabriquer des puces pour la société Cupertino.

Le dernier vote avait été décrit comme un test pour savoir s’il y avait suffisamment de support pour inclure un financement supplémentaire pour la recherche scientifique et de défense…

Arrière plan

L’année dernière, le Sénat a approuvé un financement de 52 milliards de dollars pour stimuler la production de puces aux États-Unis, la Chambre ajoutant son support en février de cette année. La motivation était double. Premièrement, pour faire face à la pénurie mondiale de puces.

La pénurie a été créée par un ensemble de facteurs. Celles-ci incluent une demande accrue de technologie pendant la pandémie, une interruption de la production liée au COVID et une demande croissante de puces par les constructeurs automobiles ; car les voitures comptent sur un nombre croissant d’unités à microprocesseur.

Le plus gros problème ne concerne pas les processeurs et les GPU, mais des puces beaucoup plus banales comme les pilotes d’affichage et les systèmes de gestion de l’alimentation. Ces puces relativement peu technologiques sont utilisées dans un grand nombre d’appareils, y compris ceux d’Apple.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé que les contraintes d’approvisionnement coûtaient à Apple 6 milliards de dollars en deux trimestres et a averti que le coup pourrait atteindre 8 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal.

Un rapport récent indique qu’il y a eu des pénuries dans sept catégories de puces et que quatre d’entre elles continueront d’être affectées tout au long de 2022.

Deuxièmement, le désir de s’assurer que les États-Unis ne soient pas laissés pour compte par la Chine – ou trop dépendants d’elle.

Malgré le support bipartisan, les politiciens avaient du mal à s’entendre sur les détails, certains craignant que le projet de loi ne soit pas adopté du tout. La subvention proposée a connu diverses itérations, différents politiciens souhaitant ajouter un financement pour d’autres problèmes, et c’est ce financement secondaire qui a suscité la controverse.

Le projet de loi américain sur les subventions aux puces devrait maintenant être élargi

La WSJ rapporte que la dernière version du projet de loi a été facilement adoptée et ouvrira probablement la voie à l’inclusion de dépenses supplémentaires dans les domaines de la science et de la défense.

Avant le vote, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D., NY), a déclaré qu’il utiliserait le résultat pour évaluer s’il y avait suffisamment de support républicain pour le financement supplémentaire, qui est en négociation depuis plus d’un an. « Ce sera un vote test, et le résultat décidera si la partie scientifique de l’USICA est incluse », a déclaré M. Schumer, tout en ajoutant qu’il soutenait personnellement une proposition plus large. La motion de mardi n’avait besoin que de 51 voix pour être adoptée, mais M. Schumer a déclaré que parce qu’elle avait reçu plus de 60 voix, suffisamment pour surmonter confortablement une obstruction du Sénat et avancer, il irait de l’avant avec l’ajout du financement scientifique. Cela soutiendrait la recherche à un stade précoce utilisant la technologie dans les systèmes d’eau, la technologie et la santé comportementale, l’agriculture de précision et d’autres secteurs. Cela renforcerait également l’enseignement technologique.

Le résultat devrait être l’approbation de 190 milliards de dollars pour la recherche scientifique et de défense américaine, en plus des 52 milliards de dollars pour la fabrication de puces.

Photo : Mike Stoll/Unsplash

