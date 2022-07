La demande d’iPhone a explosé en Chine le mois dernier après l’assouplissement des restrictions de verrouillage

Bloomberg est la dernière publication à rendre compte de la croissance des expéditions d’iPhone en Chine après la levée des blocages de COVID-19. Apple était responsable du rebond du marché des smartphones en juin, les utilisateurs chinois achetant plus d’iPhone 13 que jamais.

Selon Bloomberg, les livraisons chinoises de téléphones portables ont bondi de 9,2 % en juin, sous l’impulsion d’Apple et de Samsung. La société Cupertino est devenue le quatrième acteur du pays, ce qui suggère que l’essentiel du rebond de la demande concernait les iPhones.

Comme rapporté précédemment par Netcost-security.fr, l’iPhone 13 règne alors que le marché des smartphones chute. La société s’est classée première sur le marché haut de gamme au cours du premier trimestre 2022 et deuxième pour les ventes générales à l’échelle mondiale.

UN Recherche de contrepoint rapport du mois dernier montre également l’impact de l’iPhone 13 sur le marché chinois :

La croissance des volumes sur le segment ultra-premium a été tirée par Apple et Samsung. L’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro ont capturé ensemble plus des deux tiers du volume des ventes dans le segment de prix ultra-premium. Cela a été tiré par une forte croissance des volumes aux États-Unis, en Chine et en Europe occidentale. En Chine, les ventes dans le segment de prix > 1 000 $ ont augmenté de 176 % en glissement annuel au premier trimestre 2022. Le segment à lui seul a capturé plus d’un cinquième de la valeur marchande des smartphones en Chine au cours du trimestre. Apple est sorti grand gagnant du déclin de Huawei sur le marché premium. Le marché haut de gamme en Chine a encore du potentiel et sera stimulé par les mises à niveau, en particulier par les utilisateurs de la vaste base installée de Huawei.