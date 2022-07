Date de sortie d’HarmonyOS 3.0, fonctionnalités, appareils pris en charge et plus encore

Huawei est allé fort avec son HarmonyOS conçu sur mesure basé sur Android. HarmonyOS a vu le jour en 2020 lorsque des sanctions ont été imposées à Huawei. Depuis lors, HarmonyOS a été publié sur divers appareils IoT et mobiles. En ce qui concerne 2022, Huawei prévoit maintenant de publier la troisième version d’HarmonyOS simplement connue sous le nom d’HarmonyOS 3.0. Lisez la suite pour connaître la date de sortie d’HarmonyOS 3.0, les fonctionnalités, les appareils pris en charge, etc.

HarmonyOS 3.0 a été annoncé en octobre 2021 et devait sortir la même année. Alors que les choses ont été retardées, pour le meilleur ou pour le pire, nous voyons enfin la sortie d’HarmonyOS 3.0. S’il va enfin faire ses débuts mondiaux cette année, seul le temps nous le dira. Si vous souhaitez connaître des détails tels que la date de sortie, les appareils pris en charge, les fonctionnalités et les autres appareils qui seront ajoutés à l’écosystème d’HarmonyOS 3, vous êtes au bon endroit.

Date de sortie d’HarmonyOS 3.0

Huawei lance maintenant HarmonyOS 3.0 lors de la conférence des développeurs Huawei qui se tiendra le 27 juillet 2022. Lors de cette conférence des développeurs, nous aurons un premier aperçu d’HarmonyOS 3.0, de ses fonctionnalités ainsi que des lancements de nouveaux appareils qui intégrer l’écosystème HarmonyOS 3.0. L’événement aura lieu à 19h30, heure de Chine. Vous pourrez regarder l’événement en direct sur la chaîne YouTube de Huawei.

L’aperçu du développeur pour HamronyOS 3.0 a commencé en octobre 2021, nous pouvons donc nous attendre à des versions stables du déploiement du système d’exploitation dès que la conférence des développeurs Huawei sera terminée. Au cours de cet événement, nous verrons trois nouveaux appareils

Huawei MatebPad Pro 11

Huawei MateBook X Oro

Huawei PixLab V1

Huawei FreeBuds Pro 2

Fonctionnalités d’Harmony OS 3.0

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, rien n’a été révélé. Oui, l’aperçu du développeur dure depuis quelques mois. Huawei a toujours été strict en ce qui concerne les programmes bêta des développeurs et, à ce titre, aucune fuite n’a été signalée au grand public. Au moins, ce à quoi nous pouvons nous attendre, c’est que l’interface utilisateur incorporera toujours les styles de conception EMUI sans aucun service Google.

Nous vous tiendrons au courant lorsque nous obtiendrons plus d’informations sur les fonctionnalités et l’interface utilisateur d’Harmony OS 3.0 au moment de sa sortie.

Périphériques pris en charge par HarmonyOS 3.0

Avec la version initiale d’HarmonyOS, nous avons pu voir Huawei déployer la mise à jour sur presque tous les appareils commercialisés sous les appareils de marque Huawei et Honor sortis en 2017 et plus tard. Ainsi, avec HarmonyOS 3.0, nous devons encore voir si Huawei mettra à jour ses appareils de 6 ans, ou s’il limitera le nombre d’appareils. Jusqu’à présent, nous n’avons qu’une liste d’appareils qui, selon nous, devraient recevoir la mise à jour vers HarmonyOS 3.0.

Série Huawei P

Poche P50

P50

P50Pro

P40

P40Pro

P40 Pro Plus

P30

P30 Pro

Huawei Compagnon Série

Compagnon Xs2

Compagnon X2

Maté 40

Compagnon 30

Mate Xs

Mate X

Série Huawei Nova

Nova 10

Nova 9

Nova 8

Nova 7

Tablettes Huawei

MatePad SE

MatePad 10,4 pouces 2022

Papier MatePad

MatePad 11

MatePad Pro 10,8 pouces 2021

MatePad Pro 12,6 pouces 2021

MatePad Pro

Comme indiqué ci-dessus, il ne s’agit que d’une liste d’appareils qui devraient obtenir la mise à jour harmonieuse. La liste officielle des appareils qui seront mis à jour vers le nouveau système d’exploitation n’a pas encore été publiée. En toute honnêteté, il y a beaucoup à savoir sur HarmonyOS 3 et nous avons hâte de partager toutes ces informations avec vous lorsqu’elles seront disponibles.

Outre les appareils mobiles, Huawei lancera également divers produits qui fonctionneront sur HarmonyOS 3.0, alors restez dans les parages pour savoir quels appareils exécuteront la nouvelle mise à jour.

Articles Liés: