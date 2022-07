Inconnu, mais de haute qualité : ce sont les meilleurs téléphones portables que vous puissiez acheter

A la recherche d’un nouveau smartphone ? vivo, une marque relativement récente en Europe, possède un catalogue incroyable dans lequel ces mobiles de haute qualité se démarquent.

20/07/2022 12:05

Vivo a depuis longtemps cessé d’être une promesse pour devenir une réalité sur le marché de la téléphonie mobile. Cette entreprise, qui a débarqué en Europe en 2020, nous a déjà habitués à lancer de grands terminaux qui valent bien une opportunité de votre part. Par conséquent, si vous devez renouveler votre smartphone, dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs téléphones mobiles que vous pouvez acheter en 2022.

Il est important de mentionner que le catalogue de vivo est bien plus vaste que ce que nous allons découvrir dans ce guide, mais malheureusement certains de ses mobiles ne sont en vente qu’en Chine. Puisque nous souhaitons que vous profitiez également de la qualité de leurs téléphones, vous découvrirez ci-dessous quels sont les meilleurs que vous puissiez acheter en Europe. Bien sûr, nous vous parlerons de ses principales caractéristiques, de ses prix de lancement et aussi s’ils présentent généralement de bonnes remises.

Top des meilleurs mobiles en direct

Attendez, car un voyage à travers le monde « en direct » commence qui nous amènera à connaître certains des téléphones les plus haut de gamme de l’industrie. De grands écrans, des processeurs puissants, des systèmes photographiques avancés et de grandes batteries, ajoutés à une expérience Android impeccable, sont les principales caractéristiques des meilleurs mobiles vivo.

Dans ce guide, vous trouverez à la fois des téléphones portables lancés en 2022 et des téléphones portables à partir de 2021. Ils ont tous quelque chose en commun : ce sont de très bons achats. Si vous souhaitez consulter le catalogue plus en détail, vous pouvez visiter le site Web officiel de vivo.

Vivo X80 Pro 5G

Le vivo X80 Pro 5G est l’un des smartphones lancés par vivo cette année. C’est un mobile haut de gamme qui possède des fonctionnalités impressionnantes, à commencer par son design exquis. Non loin derrière se trouve son écran AMOLED de 6,78 pouces, sa résolution Quad HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui a fière allure. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que ce vivo X80 Pro 5G est un mobile considérablement volumineux.

Alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il offre des performances exceptionnelles, quelle que soit la tâche que vous lui confiez. Comme on peut le voir d’après son nom, c’est aussi un mobile 5G. Quant à son système d’exploitation, il est livré avec Android 12 avec Funtouch OS 12. NFC, le double haut-parleur stéréo ou le lecteur d’empreintes digitales à l’écran ne manquent pas.

Le vivo X80 Pro 5G est un smartphone de qualité supérieure avec lequel vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin.

Comme nous l’avons appris dans l’analyse du vivo X80 Pro 5G, il dispose d’un système de caméra premium, l’un des meilleurs que vous puissiez essayer en 2022. En ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 4 700 mAh n’a aucun problème à atteindre la fin de la journée avec de l’énergie. Il prend en charge une charge rapide de 80 W, il est donc complètement chargé en 40 minutes. Vous pouvez également utiliser un chargeur sans fil d’une puissance maximale de 50W.

Le vivo X80 Pro 5G a un prix de vente conseillé de 1 199 euros dans la seule version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il est en vente sur Amazon et à El Corte Inglés.

Vivo X80 Pro 5G

vivo V23 5G

Non, le mobile que vous voyez dans l’image ci-dessus n’est pas un iPhone, c’est le vivo V23 5G lui-même. Attention, car ce modèle pourrait parfaitement passer pour un mobile haut de gamme grâce à son design spectaculaire. Comme nous l’avons vu dans l’analyse du vivo V23 5G, son écran AMOLED de 6,44 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 Hz est de très bonne qualité, l’un des meilleurs pour cette gamme de prix.

La puissance est fournie par le processeur MediaTek Dimensity 920, qui se charge de fournir de très bonnes performances. Vous pouvez utiliser le téléphone vivo pour tout ce que vous voulez, même pour exécuter des jeux lourds. Comme son nom l’indique, il dispose également d’une connectivité 5G. Vous profiterez également de l’actualité de la dernière version d’Android, puisqu’elle dispose d’Android 12 avec Funtouch OS 12.

Les 11 meilleurs mobiles chinois : lequel acheter ?

64 MP est sa caméra arrière principale, qui prend de bonnes photos. Cependant, ce qui est le plus surprenant, c’est le fait qu’il intègre deux caméras frontales, la principale étant de 50 MP et avec un niveau élevé. Vous pouvez utiliser le vivo V23 5G sans problème pendant une journée et demie avec une seule charge de sa batterie de 4 200 mAh. De plus, étant compatible avec une charge rapide de 44 W, charge complète en 45 minutes environ.

Le vivo V23 5G est disponible dans une configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage avec un prix de 499 euros. Il est en vente sur Amazon et, pour le moment, il semble qu’il ne figure pas dans les grandes offres.

vivo V23 5G

vivo Y76 5G

Parmi les meilleurs téléphones vivo se trouve également le vivo Y76 5G, qui possède des fonctionnalités très intéressantes. Le premier d’entre eux est le confort de sa conception, avec une épaisseur qui n’atteint pas les 8 millimètres et un poids de seulement 175 grammes. Aussi, on ne peut pas nier que c’est un très beau téléphone, surtout dans la version « Cosmic Aurora ».

En vous le procurant, vous profiterez d’un grand écran, 6,58 pouces notamment. De plus, il dispose de la technologie LCD et de la résolution Full HD+, il offrira donc des images nettes à coup sûr. Le processeur qui lui donne vie est le MediaTek Dimensity 700, qui assure des performances correctes et, surtout, se démarque par sa connectivité 5G. Il est également important de mentionner qu’il a Android 12 comme logiciel.

Ce vivo Y76 5G est un milieu de gamme qui se distingue par des fonctionnalités telles que la connectivité 5G et la charge rapide de 44W.

À tout cela, nous ajoutons une caméra principale arrière de 50 MP, qui est accompagnée de deux capteurs secondaires de 2 MP. De l’autre côté se trouve une caméra frontale de 16 MP, qui capture également de bonnes images. En utilisant ce terminal, vous arriverez à la fin de la journée avec sa batterie de 4 100 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 44 W. En un peu plus d’une demi-heure, le vivo Y76 5G sera complètement chargé.

Ce smartphone est disponible en deux modèles différents : un avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 319 euros, et un avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 359 euros. Actuellement, vous pouvez l’acheter sur Amazon et à El Corte Inglés. À l’occasion, il a baissé de prix, mais rien de remarquable.

vivo Y76 5G

vivo Y55 5G

Si vous souhaitez choisir un nouveau mobile, mais avec un budget inférieur à 300 euros, faites attention au vivo Y55 5G. La principale caractéristique est sa connectivité 5G, fournie par le processeur MediaTek Dimensity 700. Il est disponible en une seule version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien que vous puissiez étendre sa RAM virtuelle jusqu’à 2 Go.

Le vivo Y55 5G dispose également d’un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+, de qualité correcte en général. Vous pouvez bien sûr l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos. Les caméras les plus importantes sont les 50 MP arrière et les 8 MP principaux. L’autonomie ne sera pas un problème, puisque sa batterie de 5 000 mAh dépasse facilement la journée d’utilisation. Par ailleurs, il prend en charge une charge rapide de 18 W.

Ce mobile vivo a un prix de vente conseillé de 269 euros et vous pouvez l’acheter sur Amazon. Malheureusement, comme le reste des mobiles vivo, il ne se caractérise pas par de nombreuses remises.

vivo Y55 5G

vivant Y01

Si vous cherchez un mobile pour une utilisation basique et surtout pas cher, nous vous suggérons ce vivo Y01. Il a un beau design et un écran de bonne qualité, avec une technologie LCD, une taille de 6,51 pouces et une résolution HD+. De plus, son processeur MediaTek Helio P35 peut bien performer lorsqu’il s’agit des tâches les plus quotidiennes d’un mobile.

Pour prendre des photos, ce vivo Y01 monte une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 5 MP. Le composant le plus remarquable est la batterie de 5 000 mAh, qui peut même atteindre deux jours d’autonomie. Ce vivo Y01 est au prix de 129 euros en version 3Go+32Go et est en vente sur Amazon.

vivant Y01

Quel est le meilleur mobile vivo actuellement ?

Le meilleur mobile vivo est actuellement le vivo X80 Pro 5G, car il rassemble les meilleures fonctionnalités du catalogue de la marque chinoise. Tout d’abord, le processeur Snapdragon 8 Gen 1 joue en faveur de votre achat, avec le pouvoir d’effectuer n’importe quelle tâche que vous proposez. De plus, il dispose d’un écran de 120 Hz, d’une triple caméra arrière et d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide brutale de 80 W.

Vivo X80 Pro 5G

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.