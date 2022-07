Oppo Find X5 Lite reçoit la mise à jour ColorOS 12.1 basée sur Android 12

Dans la série Find X5 d’Oppo, le Find X5 Lite est le seul appareil livré avec le système d’exploitation Android 11, tandis que le Find X5 vanille et le Find X5 Pro sont livrés avec le système d’exploitation Android 12 prêt à l’emploi. Maintenant, si vous possédez l’Oppo Find X5 Lite et que vous attendez la nouvelle mise à jour, alors j’ai une bonne nouvelle pour vous, oui, Oppo lance enfin la mise à jour stable ColorOS 12.1 basée sur Android 12 pour l’Oppo Find X5 Lite. La mise à jour est en cours avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Oppo Find X5 Lite Android 12.

Oppo confirme officiellement la nouvelle de la mise à jour d’Android 12 sur son forum communautaire. Selon les informations partagées par l’entreprise, la nouvelle mise à jour est disponible pour les utilisateurs résidant en France et sera bientôt disponible pour tous. Oppo recommande que votre smartphone fonctionne sur le A.16 version du logiciel, si votre téléphone fonctionne sur une version plus ancienne, assurez-vous de la mettre à jour vers la plus récente. Il s’agit d’un déploiement par étapes et le premier lot de téléphones a déjà reçu la nouvelle mise à jour en direct.

Le nouveau logiciel propose un tas de nouvelles fonctionnalités pour le Find X5 Lite, la liste comprend des fonctionnalités telles que des icônes texturées 3D, adopte des widgets basés sur Android 12, de nouvelles fonctionnalités pour AOD, de nouveaux contrôles de confidentialité et un nouveau design inclusif, et bien d’autres Caractéristiques. Oppo a également emballé sa peau avec une grande liste de fonds d’écran esthétiques, vous pouvez télécharger ces murs ici. En dehors de ces changements, nous pouvons nous attendre à des niveaux de correctifs de sécurité mis à jour et à plus de stabilité sur l’ensemble du système.

Si vous possédez le Oppo Find X5 Lite récemment lancé et que vous souhaitez goûter aux nouvelles fonctionnalités, vous pouvez mettre à niveau votre système vers la nouvelle mise à jour Android 12. Vous pouvez vous diriger vers Paramètres > Mise à jour logicielle > Version de ColorOS 12, puis demander une mise à jour. Une fois cela fait, vous recevrez la version ColorOS 12.1 en direct avec de nouvelles fonctionnalités et des bonus. La mise à jour fera passer la version du logiciel à C.20.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à niveau votre smartphone vers la nouvelle version du logiciel et de charger également votre appareil à au moins 50 %.

